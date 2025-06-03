Günleri saya saya kızına kavuştu: Artık dört kişilik bir ailesi var!

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Damat, şık takım elbisesiyle, genç kadın da bembeyaz gelinliği içinde mutlulukla birbirlerine 'ölüm onları ayırıncaya kadar' yan yana durma sözü verdiler.

Bu düğün önemliydi çünkü, o soğuk ülkenin güzel kenti tam 104 yıl sonra ilk kez böyle bir düğüne ev sahipliği yapıyordu. Bir yüzyılı aşkın bir süre sonunda yapılan ilk kraliyet düğünüydü bu.

Aslına bakılırsa aslında yerinde yeller esen ama geride soyadı kalan bir kraliyet ailesinin düğünüydü.

O gün milyonlarca kişinin meraklı gözlerle izlediği o düğünün kahramanları olan gelin ve damat şimdi birlikte minik bebeklerini büyütüyorlar. Yani artık var olmayan bir krallığın veliahdını.

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DÜĞÜNLERİ TARİHE GEÇTİ: Bu masal gibi öykünün kahramanları Rus İmparatorluğu'nun son çarı Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile eşi Rebecca Bettarini.





İKİNCİ BEBEK GELDİ

2021 yılında Rusya'nın St 2021 yılında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde, yani damadın atalarının bir zamanlar gösterişli bir hayat sürdüğü yerde evlenen George Mihailoviç ile Rebecca Bettarini, bir yıl sonra da ilk bebeklerini kucaklarına aldılar.

O dönemde her ikisi de 40 yaşında olan Grand Dük George Romanov ile Victoria, bebeklerine yine atalarını yad eden bir Alexander ismini seçti. O bebek büyüdü ve artık 3 yaşına geldi.

Mutlu çifte şimdi ikinci bebek de geldi... Bu kez Romanov çiftinin bir kız bebeği oldu. Aileye bu yeni katılım Grand Dük'ün basın bürosu tarafından da resmen duyuruldu.

Duyuruda bebeğin 2 Haziran'da sabah 08:29'da dünyaya gözlerini açtığı belirtildi. Victoria ve George'un bebeklerine Kira Leonida adının verildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

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SON RUS ÇARI NİKOLAİ'NİN AKRABASI

Bu ailenin neden bu kadar ilgi çektiğine yani George Mihailoviç Romanov'un, Rusya'nın son çarı 2. Nikolai ile bağlantısına gelirsek...

Romanov ile Bettarini'nin düğününün 104 yıl sonra Rusya'da gerçekleşen ilk kraliyet düğünü olarak nitelendirilmesinin nedeni de bu.

George Mihailoviç Romanov, 1918 yılında Bolşevikler tarafından tüm ailesiyle birlikte kurşuna dizilen son Çar 2. Nikolai'nin kuzeni Grand Dük Kirill'in torunu.

Damat Romanov'un annesi, Düşes Maria Vladimirovna Romanova da soyadını taşıdığı ailenin varisi olarak nitelendiriliyor.

HAYATININ BÜYÜK BÖLÜMÜ ÜLKESİNDEN UZAKTA GEÇTİ

İspanya'da dünyaya gelen George Romanov, hayatının çoğunu Avrupa'da geçirdi İlk kez 1992 yılında Rusya'ya gitti. Şimdi ailesiyle birlikte Moskova'da yaşıyor.

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Son yıllarda anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, 10 yıl romantik bir ilişki yaşadı. Bunun sonunda da evlendi.

Nişanları 2021'de duyuruldu, yüzükler Moskova'da takıldı. Sonra da St. Peterburg'daki St. Isaac Katedrali'nde hayatlarını resmen birleştirdi çift.

GELİNİN TACI UZUN UZUN KONUŞULDU

Bettarini'nin uzun kollu ve sade gelinliğinin kuyruğunda ise Romanov ailesinin altın rengi arması işlenmişti.

Gelinliğin en çok dikkat çeken ayrıntılarından biri de Bettarini'nin tacıydı. Damat Grand Dük George Mikhailoviç'in hizmet ettiği Saint Petersburg Deniz Kuvvetleri'ne bir saygı niteliğinde olan bu taç ünlü tasarımcı Chaumet'nin imzasını taşıyor.

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Yeri gelmişken Chaume'nin, Fransa İmparatoru Napoleon ve eşi Josephine'in resmi mücevhercisi olduğunu da hatırlatalım.