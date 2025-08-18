Doğar doğmaz ölmesin diye çok dua etmişti... Ünlü oyuncunun büyük mutluluğu... 13 yaşına geldiğine inanamıyorum!

Haberin Devamı

Hele bir de o bebek daha dünyaya gözlerini açar açmaz hayata tutunmak için mücadele vermişse... İşte o zaman insanın hayatı bir daha asla eskisi gibi olmaz.

Tıpkı ünlü oyuncu Chris Pratt'e olduğu gibi...

İLK GÖZ AĞRISI DOĞDUĞUNDA KALBİNİ SIZLATMIŞTI

Bugün herkes Pratt'i başarılı bir oyuncu, Katherine Schwarzenegger'ın ona deli gibi aşık kocası, ikisi kız biri erkek üç çocuğun babası olarak tanıyor.

2019 yılında evlenen ünlü çift, zaman zaman da hayatlarından kesitleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor zaten.

Ama madalyonun bir yüzü daha var: Chris Pratt, ilk evliliğini yaptığı Anna Faris'ten de bir erkek evlat sahibi.

Genç yaşında ilk göz ağrısı Jack'i kucağına aldı. Sonrasında Faris ile evliliği yürümeyip boşansalar da Pratt ile ikisi Jack'in mutluluğu için hep dost kaldılar.

Toplamda dört çocuk sahibi olan Chris Pratt, ilk göz ağrısı Jack'in özel günlerinde de onu asla yalnız bırakmıyor...

'BENİM BİR ERGEN OĞLUM MU VAR?'

Şimdi de onun 13 yaşına gelmesini yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Oğlu Jack ile farklı zamanlarda çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Pratt "Benim bir ergen oğlum mu var?" diye yazdı.

Ardından da "Jack, bugün 13 yaşında olduğuna inanamıyorum... Senin böylesine inanılmaz bir genç adama dönüşmen izledim ve şu anki halinle gurur duyuyorum. Seni seviyorum" diye sürdürdü.

Chris Pratt ile o zaman evli olduğu Anna Faris, Jack'i 2013 yılında kucaklarına aldılar. Ama doğrusu küçük bebek dünyaya gözlerini açtığında ikisi de rahat bir nefes alamadı.

YAŞASIN DİYE GÜNLER VE GECELER BOYU DUA ETTİ

Çünkü Jack erken doğdu. Dünya ile tanıştığında ise bir buçuk kilo kadardı. Erken doğduğu için de ciddi sağlık sorunları vardı.

İşte Chris Pratt o süreçte neler hissettiğini kısa bir süre önce konuk olduğu bir programda anlattı. Her gece oğlunun hayata tutunması için dua ettiğini söyledi Pratt.

Hatta o dönemde eğer oğlu yaşarsa daha inançlı bir insan olacağına dair Tanrı'ya söz verdi. Sonra da bebeği hayata tutundu ve o da sözünü tuttu.

Jack şimdi büyüdü ve 13 yaşına geldi. Pratt ile Anna Faris, 2017 yılında yollarını ayırdılar ama Jack'e ortak ebeveynlik yapmayı sürdürüyorlar.

'ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN ACELE EDİN'

Pratt, sonradan evlendiği Katherine Schwarzenegger ile de ikisi kız biri erkek üç çocuk sahibi oldu.

Oyuncu, daha 45 yaşında dört çocuk babası oldu uzun sözün kısası.

Aslına bakılırsa söylediğine göre bunu da daha öncesinde aklına koymuştu. Zaten her fırsatta da herkese erken aşta çocuk sahibi olmalarını önerdi. Böylece çocuklarla daha fazla zaman geçirmenin mümkün olduğunu belirtti Pratt.

Pratt, iki yıl önce verdiği bu röportajda "Çocuk sahibi olmak için acele edin. Tabii ki önce harika bir partner bulun. Ama onu bulduktan sonra beklemeyin. Ne kadar genç çocuk sahibi olursanız onunla o kadar ok vakit geçirirsiniz" diye konuştu.

Chris Pratt'ın eski karısı Anna Faris'ten dünyaya gelen oğlu Jack dışında 2019 yılında evlendiği Arnold Schwarzenegger'ın kızı Katherine'den ise 3 yaşında Lyla, 2 yaşında Eloise adında iki kızıyla dokuz aylık Ford adında bir oğlu bulunuyor.