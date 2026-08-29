‘Güneye Giderken’ in çekimleri başladı

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Ali Atay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü Haluk Bilginer’le paylaştığı filmin çekimleri Güllük’te başladı. Filmin çekimlerinden ilk kare de sosyal medyada paylaşıldı.

TAFF Pictures imzası taşıyan yapım, çekimlerin ardından Prime Video’da izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Ali Atay, Cihan Talay ve Beste Bilir’in birlikte kaleme aldığı film, iki karakterin çıktığı yolculuk üzerinden ilerleyen bir hikâyeyi anlatıyor.

Haluk Bilginer filmde, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrenen Turgay karakterine hayat veriyor.

Hayatının son döneminde yapmak istediklerini bir liste haline getiren Turgay’ın yolu, taksi şoförü Kadir’le kesişiyor. Kadir karakterini ise Ali Atay canlandırıyor.