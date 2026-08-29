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‘Güneye Giderken’ in çekimleri başladı

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Bilginer#Ali Atay#Güneye Giderken
‘Güneye Giderken’ in çekimleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 08:05

HALUK Bilginer ve Ali Atay, ‘Güneye Giderken’ filmiyle yeniden aynı projede buluştu.

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Ali Atay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü Haluk Bilginer’le paylaştığı filmin çekimleri Güllük’te başladı. Filmin çekimlerinden ilk kare de sosyal medyada paylaşıldı.

TAFF Pictures imzası taşıyan yapım, çekimlerin ardından Prime Video’da izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Ali Atay, Cihan Talay ve Beste Bilir’in birlikte kaleme aldığı film, iki karakterin çıktığı yolculuk üzerinden ilerleyen bir hikâyeyi anlatıyor.

‘Güneye Giderken’ in çekimleri başladı

Haluk Bilginer filmde, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrenen Turgay karakterine hayat veriyor.

Hayatının son döneminde yapmak istediklerini bir liste haline getiren Turgay’ın yolu, taksi şoförü Kadir’le kesişiyor. Kadir karakterini ise Ali Atay canlandırıyor.

 

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#Haluk Bilginer#Ali Atay#Güneye Giderken

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