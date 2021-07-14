Güneşin Kızları tekrar bölümleriyle gündemde... Güneşin Kızları oyuncuları kimler, ne zaman başlamıştı?

18 Haziran 2015 tarihinde ekran macerasına başlayan Güneşin Kızları dizisi yeniden ekranlarda. Kanal D'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, senaryosunu Deniz Dargı ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı; oyuncu kadrosunda, Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Meltem Gülenç, Funda İlhan, Teoman Kumbaracıbaşı, Süreyya Güzel, İrem Helvacıoğlu, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda'nın yer aldığı yeni dizisi "Güneşin Kızları", ilk üç bölümüyle çok sevildi.

"Güneşin Kızları"; tek amacı çocuklarına iyi bir gelecek sunmak isteyen edebiyat öğretmeni Güneş'in, yeni bir başlangıç yapmak üzere evlenip İstanbul'a taşınması ile gelişen olayları konu alıyor.

Dizinin genel konusu ise şöyle:



Güneş, beyaz atlı prensini, 35 yaşında, 3 kız çocuğunu büyüttükten ve aşktan tamamen umudunu kestikten sonra bulur. İstanbullu işadamı Haluk Mertoğlu'nun evlilik teklifini kabul ettiğinde, Güneş ve birbirinden bela kızları, Mertoğlu ailesinin yaşantısının ortasına bomba gibi düşer. Yeni hayatlarından hepsinin dilekleri ve beklentileri farklıdır ancak; Mertoğlu Ailesi'nin hayatı göründüğü kadar kusursuz değildir. Güneş ve kızlarının gelişiyle, geçmişin sırları bir bir ortaya dökülmeye başlayacaktır.

Dizinin yıldız oyuncuları Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Hande Erçel, Berk Atan ve Burcu Özberk haklarında bilinmeyen birçok konuya dair önemli açıklamalarda bulundular. Özel hayatlarından, dizi setine kadar çok sayıdaki soruya açıklık getiren oyuncular, hayranlarının sorularını da yanıtladı.

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