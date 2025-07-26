Güner Özkul'dan telif davası

Haberin Devamı

20 bin tl tazminat talebi



Güner Özkul’un avukatı Bişar Abdi Alinak tarafında İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Münir Özkul’un başrolünde yer aldığı “Bizim Aile”, “Aile Şerefi”, “Neşeli Günler” ve “Gülen Gözler” gibi filmlerin izinsiz yayınlandığı belirtildi.

Güner Özkul, babasının bu filmlerde hem oyuncu hem de eser sahibi sıfatıyla yer aldığını vurgulayarak, kullanım haklarıyla ilgili kendisinden herhangi bir izin alınmadığını ifade etti.

Dava kapsamında, söz konusu yayınların durdurulması ve telif haklarına yönelik ihlalin giderilmesi talep edildi.

Güner Özkul, her iki film şirketinden ayrı ayrı 20’şer bin TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Ayrıca, yargılama süresince film yayınlarının engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi.



