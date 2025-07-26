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Güner Özkul'dan telif davası

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#Güner Özkul#Gülşah Film#Münir Özkul
Güner Özkuldan telif davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 12:29

YEŞİLÇAM’ın usta isimlerinden Münir Özkul’un kendisi gibi oyuncu kızı Güner Özkul, babasının başrolünü üstlendiği birçok filmin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı iddiasıyla Arzu Film ile Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e iki ayrı dava açtı.

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20 bin tl tazminat talebi

Güner Özkul’un avukatı Bişar Abdi Alinak tarafında İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Münir Özkul’un başrolünde yer aldığı “Bizim Aile”, “Aile Şerefi”, “Neşeli Günler” ve “Gülen Gözler” gibi filmlerin izinsiz yayınlandığı belirtildi.

Güner Özkul, babasının bu filmlerde hem oyuncu hem de eser sahibi sıfatıyla yer aldığını vurgulayarak, kullanım haklarıyla ilgili kendisinden herhangi bir izin alınmadığını ifade etti.

Dava kapsamında, söz konusu yayınların durdurulması ve telif haklarına yönelik ihlalin giderilmesi talep edildi.

Güner Özkul, her iki film şirketinden ayrı ayrı 20’şer bin TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Ayrıca, yargılama süresince film yayınlarının engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi.

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#Güner Özkul#Gülşah Film#Münir Özkul

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