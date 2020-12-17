Günel Zeynelova kimdir, nereli? İşte Günel Zeynelova'nın hayatıyla ilgili bilgiler

Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Günel Zeynalova, 25 Ekim 1985 tarihinde Azerbaycan Ağdam'da dünyaya geldi.

Günel Zeynalova ya da bilinen sahne adıyla Günel, 13 yaşında İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Bambaşka birine dönüşen Günel Zeynalova, ilk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti. 90’lı yıllarda “Oy Didem” diyen Azeri kız çocuğu olarak tanındı.