Günel Zeynelova kimdir, nereli? İşte Günel Zeynelova'nın hayatıyla ilgili bilgiler
Genç yaşta müzik kariyerine adım atan Günel Zeynelova, katıldığı programların yanı sıra sosyal medyada da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Günel Zeynelova, yıllar içinde geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Peki, Günel Zeynelova kimdir, nereli? İşte Günel Zeynelova'nın hayatıyla ilgili bilgiler
Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Günel Zeynalova, 25 Ekim 1985 tarihinde Azerbaycan Ağdam'da dünyaya geldi.
Günel Zeynalova ya da bilinen sahne adıyla Günel, 13 yaşında İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Bambaşka birine dönüşen Günel Zeynalova, ilk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti. 90’lı yıllarda “Oy Didem” diyen Azeri kız çocuğu olarak tanındı.
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