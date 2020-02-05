Gündüz Alp kimdir? Gündüz Bey tarihte ne zaman ve kaç yaşında öldü?

Kuruluş Osman dizisi karakteri olan Gündüz Alp, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin ele alındığı Kuruluş Osman'ın son bölümüyle izleyenlerin gündemine geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Gündüz Alp karakterinin ölüm sinyalleri kafaları karıştırdı. Peki, Gündüz Alp tarihte ne zaman ve kaç yaşında öldü? İşte, Gündüz Alp'in merak edilen hayatı.

GÜNDÜZ ALP KİMDİR VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.