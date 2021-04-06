Gündemin nabzı “Neler Oluyor Hayatta”da atıyor!
Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı programı “Neler Oluyor Hayatta”, hız kesmeden devam ediyor.
Ekranın sevilen, güvenilen ikilisi, gündeme ve insana dair her şeyi konuşmaya, tartışmaya ve halkın sesi olmaya devam ediyor. Toplumsal olaylardan magazine, sağlıktan ekonomiye hayata dair farklı içeriklerin yer aldığı program, Ural ve Namlı’nın yorumlarıyla fark yaratıyor.
Neler Oluyor Hayatta, hafta içi her sabah canlı yayınla 09.00-11.00 arası Kanal D’de...
Nur Tuğba Namlı