Gündeme 'tek' başına damga vurdu

#Eşref Rüya#Eşref Tek#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 12:52

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyerek geniş yankı uyandırdı. Özellikle Eşref Tek’in gençlere yönelik verdiği hayat dersi niteliğindeki sahne, çok konuşuldu. O sahne cesur söylemleri ve dikkat çeken mesajlarıyla büyük ses getirdi.

“BEN SİZİN SANDIĞINIZ KİŞİ DEĞİLİM”

Eşref Rüya’nın gençlere hayat dersi verdiği son bölümü izleyicilerin takdirini topladı. Eşref Tek’in, “Ben ve ekibim senin emrine girmeye karar verdik” diyen Z Kuşağı gençleriyle yaptığı sohbet dikkat çekti. “Ben sizin sandığınız kişi değilim” diyerek söze başlayan Eşref, “Ben kötü biriyim, gençler. Benim takip edilecek hiçbir tarafım yok. Gerçekte beni çok az kişi seviyor. Keşke tam tersi olsaydı” sözleriyle özeleştiri yaptı.

EŞREF GENÇLERİN SİLAHLARINI TOPLADI

Diyaloğun devamında Eşref’in, “Asıl kahraman kim biliyor musunuz? Racon kesenler değil; her akşam eve elleri nasırlı dönen anne-babalardır. Çocuklarına iyi bir hayat yaşatmak isteyen ailelerdir. Benim bildiğim tek kahramanlık budur” sözlerine çok sayıda yorum yapıldı. “Adamlık dediğiniz şey masaya yumruk vurmak değil; alnının teriyle kazandığın parayla o masaya ekmek koyabilmektir” diyerek gençlere nasihat eden Eşref, mafya özentisiyle yanıp tutuşan gençlerin silahlarını topladı.

SAHNE GÜNDEME DAMGA VURDU

Bu sahne gündeme damga vurdu. İzleyici yorumları verilen mesajların cesur ve samimi olduğu yönündeydi. Seyirciler “Uzun zamandır bir dizide bu kadar güçlü bir sahne izlememiştim. Gençlere verilen mesajlar çok değerliydi”, “Eşref’in kendini eleştirmesi sahnenin en vurucu kısmıydı”,  “Silahları topladığı an tüylerim diken diken oldu. İşte olması gereken rol model bu”, “Gençlere ‘kalem tutun’ demesi çok anlamlıydı” şeklinde yorumlarda bulundu.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları saat 20.00’de Kanal D’de…

