Gündemde Beren var

Haberin Devamı

Cesareti için tebrik ediyorum

Aslı Enver, Beren Saat’in kariyerinde açtığı yeni sayfayı “cesurca” bulduğunu dile getirdi: “Dinledim. Gayet güzel. Bir kere çalışkanlığı, cesareti ve isteği için kendisini tebrik ediyorum. Bence bunu yapmak cesaret işi aynı zamanda. İçinden gelmiş, yapmış. Ne güzel yapmış.”

Beğendiğimi söyleyemem

Birce Akalay, ‘şarkıcı Beren’i beğenmeyenlerden: “Hayalini gerçekleştirdiğini biliyorum. O yüzden çok takdir ediyorum tabii ki çalışmalarını. Ama benim tarzım diyemem açıkçası. Çok beğendiğimi söyleyemem. Bu benim şahsi düşüncem. Ne amaçladığını, ne hissettiğini de anlıyorum ama çok geçtiğini düşünmüyorum dinleyiciye.”

Haberin Devamı

Sevmiyorsanız dinlemezsiniz

Fırat Çelik, yıllar önce “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde birlikte rol aldığı Beren Saat için “Biliyorsunuz benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır” dedi ve ünlü oyuncuya şarkısı üzerinden yapılan eleştirileri gereksiz bulduğunu söyledi:

“Sonuçta bir şey istedi ve yaptı. 1 haftadır eleştiriliyor. Ne gerek var? Sevmiyorsanız dinlemezsiniz, geçersiniz. Yorumları acımasız buluyorum. Gerek yok. İçinden bir şey geldi, yaptı. Emeğe sağlık diyorum. Umarım daha güzel şeyler dinleriz. Bence çok iyi yaptı.”

Teşekkür mesajı

Beren Saat’in “CapitaliZoo” klibi YouTube’da 2 milyon izlenme barajını aştı. Eleştirilere kulak tıkayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında teşekkür mesajı paylaştı.