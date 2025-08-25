Günaydın Aşk'ın çekimleri başladı

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 09:33

Farah Zeynep Abdullah’ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği ‘Günaydın Aşk’ın çekimlerine başlandı.

Abdullah, film ekibiyle çektiği videoyu “Başlıyoruz” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncunun partneri ise adının aşk dedikodularına karıştığı Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz oldu.

Filmin ortak yapımcılığını A90 ve Sky Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı var.

Abdullah’ın bir gazete haberinden yola çıkarak yazdığı filmde manipülatif erkekten kaçmak için yüzünü değiştiren Dila’nın hikâyesi anlatılıyor. Hüseyin Avni Danyal, Kubilay Tunçeri, Deniz Arcak ve Özgün Aydın da rol alacak.

Farah Zeynep Abdullah başrolü Gökhan Özoğuz ile paylaşıyor.
 

