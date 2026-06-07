Günahlar ortaya saçıldı

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SERHAT, BABASINA GİDİYOR!

Cumartesi akşamlarının ilgiyle izlenen yapımı Güller ve Günahlar, baş döndüren gelişmelerle izleyicileri yine Kanal D ekranında buluşturdu. Hayal, annesi Berrak'ın Zeynep'i öldürtmek için adam tuttuğunu polise ihbar etti. Bu gelişme sonrası İlkim, acı gerçekle yüzleşti. Gazetecilere haber uçuranın Cihan olduğu ortaya çıktı. Can'ın, abisine büyük sırrını açıkladığı bölümün finalinde ise Serhat, babasının adamları tarafında yüz yüze görüşmek için bir bilinmeze doğru yola çıkarıldı. Gerilimi ve merakı artıran o anlarla birlikte izleyiciler, 13 Haziran'daki sezon finali için geri sayıma geçti.

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ZEYNEP AŞKA TESLİM OLDU

Güller ve Günahlar'da bölüme damga vuran anlardan biri de Zeynep'in düğünü beklemekten vazgeçmesi oldu. Geceyi ilk kez birlikte geçiren ikili arasındaki aşk daha da güçlendi. Ortaya saçılan günahlar ile Zeynep ve Serhat arasındaki romantizm dolu anlar Güller ve Günahlar'a Tüm Kişiler ve 20+ABC1'de gün birinciliği getirdi. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 5.23, izlenme payı 19.72, 20+ABC1'de izlenme oranı 4.31, izlenme payı 16.28 olarak kayıtlara geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, sezon finaliyle 13 Haziran Cumartesi akşamı Kanal D'de olacak.