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Günahlar ortaya saçıldı

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Kanal D Dizileri#NGM Yapım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 12:45

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da sezon finaline bir kala heyecan zirve yaptı. Hayal'in, annesi Berrak'ı ihbar ettiği dizide günahlar bir bir ortaya döküldü. Zeynep ve Serhat'ın kendilerini aşkın kollarına bırakmaları bölümün sürprizi oldu.

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SERHAT, BABASINA GİDİYOR!

Cumartesi akşamlarının ilgiyle izlenen yapımı Güller ve Günahlar, baş döndüren gelişmelerle izleyicileri yine Kanal D ekranında buluşturdu. Hayal, annesi Berrak'ın Zeynep'i öldürtmek için adam tuttuğunu polise ihbar etti. Bu gelişme sonrası İlkim, acı gerçekle yüzleşti. Gazetecilere haber uçuranın Cihan olduğu ortaya çıktı. Can'ın, abisine büyük sırrını açıkladığı bölümün finalinde ise Serhat, babasının adamları tarafında yüz yüze görüşmek için bir bilinmeze doğru yola çıkarıldı. Gerilimi ve merakı artıran o anlarla birlikte izleyiciler, 13 Haziran'daki sezon finali için geri sayıma geçti.

Günahlar ortaya saçıldı

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ZEYNEP AŞKA TESLİM OLDU

Güller ve Günahlar'da bölüme damga vuran anlardan biri de Zeynep'in düğünü beklemekten vazgeçmesi oldu. Geceyi ilk kez birlikte geçiren ikili arasındaki aşk daha da güçlendi. Ortaya saçılan günahlar ile Zeynep ve Serhat arasındaki romantizm dolu anlar Güller ve Günahlar'a Tüm Kişiler ve 20+ABC1'de gün birinciliği getirdi. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 5.23, izlenme payı 19.72, 20+ABC1'de izlenme oranı 4.31, izlenme payı 16.28 olarak kayıtlara geçti.

Günahlar ortaya saçıldı

NGM imzalı Güller ve Günahlar, sezon finaliyle 13 Haziran Cumartesi akşamı Kanal D'de olacak.

Günahlar ortaya saçıldı

 

 

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#Güller Ve Günahlar#Kanal D Dizileri#NGM Yapım

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