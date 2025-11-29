Haberin Devamı

Eşi Cihan (Serdar Orçin) tarafından psikolojik şiddete maruz kalan Azra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, başarısının tadını sosyal medyada çıkarıyor. Siyah kalp emojisiyle yaptığı son paylaşımı büyük ses getiren Solaker’in değme modellere taş çıkaran pozları hayranlarını mest etti. “Karanlığın içinde açan gül”, “Güller ve Günahlar’ın gülü”, “Siyahın en güzel hali”, “Günahın içindeki güzellik” yorumlarıyla güzel oyuncuya iltifat yağdı.

KENDİ HAYRAN KİTLESİNİ YARATTI

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni Güller ve Günahlar’da Azra’nın hikâyesi hem izleyenlerin kalbine dokundu hem de kadına yönelik psikolojik şiddet konusunda farkındalık yarattı. Karakteri adeta üzerine giyen Aleyna Solaker, oyunculuk performansıyla kendi hayran kitlesini oluşturdu. 28 yaşındaki aktris, yalnızca oyunculuğuyla değil, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle de ilgi odağı oldu.

REKLAM TEKLİFLERİ YAĞIYOR

Gerçek hayatta, dizideki sessiz ve içine kapanık Azra’nın aksine oldukça renkli bir kişiliğe sahip olan Aleyna Solaker, bu enerjisini sosyal medya paylaşımlarında ortaya koyuyor. Rol arkadaşlarıyla çektiği eğlenceli videolar etkileşim rekoru kırarken, bireysel paylaşımları büyük ilgi görüyor. Oyuncunun son gönderisi birkaç saat içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Kariyerindeki en parlak dönemi yaşayan Solaker’e marka iş birlikleri ve reklam teklifleri yağdığı öğrenildi.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D’de ekranlara geliyor.