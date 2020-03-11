Haber Giriş: 11.03.2020 - 18:34,
Gün sonu değerlendirmesinde ortalık karıştı! Gelinim Mutfakta'da neler oldu?
Gelinim Mutfakta 478. Bölümde Başak'ın, Hatice'ye balondan taç takması Çiğdem Hanım ile Hüsniye Hanımı karşı karşıya getirdi!
Başak'ı eleştirirken gelini Hatice'ye de tavır göstermediği için çıkıştı. Çiğdem Hanım ise, sürekli konuştuğunu ve Hatice de dahil kimseye fırsat vermediği için Hüsniye Hanıma yüklendi. İkili arasında sert diyaloglar gerçekleşti..
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