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◊ “Güzel Aşklar Diyarı” ile başlayalım... Herkes bu projeden bahsediyor, sizin için nasıl bir tecrübe oluyor?

- Bu proje benim için derin bir keşif süreci. Bir yandan dünyadan kopmuş gibiyiz, diğer yandan kendi serüvenimizin tadını çıkarıyoruz. Çekimlerimizi Kapadokya’nın eşsiz dokusunda gerçekleştiriyoruz ve buranın atmosferi, hikâyemize farklı bir derinlik kazandırıyor. Kendime ve karakterime her geçen gün daha da yakınlaştığım ilham verici bir yolculuk bu.

◊ Lal karakteri için imaj yenilediniz. Sadece imajınız değil, hayatınızda da birçok şey değişmiştir. Bu aralar nasıl bir Lidya var, sizden dinleyelim...

- Bu imaj değişikliğiyle yeni enerjiler keşfettim. Cesur ve doğru bir karardı. Bu değişiklikle birlikte hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha farklı bir yerdeyim. Şu sıralar ne yapsam, her şeyin aslında olması gerektiğine inanarak yaşıyorum. Burada kurduğum dünyada her şey sade ve kendi ritminde akıyor.

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HER SAHNEMDE KENDİMİ ROLE TESLİM ETMEYE ÇALIŞIYORUM

◊ İlk bölümde izleyici Lal’e çok üzüldü, ikinci bölümde ise bambaşka bir Lal ile karşılaştık. Adeta dikenleri bileyip yeniden doğdu sanki... Karakterdeki bu hızlı değişiklik performans olarak bu sizi zorladı mı?

- Gerçekten gümbür gümbür bir Lal geliyor. (Gülüyor) Zorluk yaratan bir karakter değil. Aksine onun her haline hak verdiğimde ben çok keyif alıyorum. İzleyiciye de bu keyfi yansıtmak için sabırsızlanıyorum.

◊ “Güzel Aşklar Diyarı”, çok sürükleyici bir yapım... Sizi en çok zorlayan sahne hangisi oldu?

- Yapımınızın sürükleyiciliği, hikâyemizin dinamik yapısıyla doğrudan bağlantılı. Seyircideki merak duygusunu uyandıran bu dinamik aslında bir oyuncu olarak en çok bende var. Bu yüzden elimdeki metinle ne yapacağımı ben de merak ediyorum. İşte bu merak ve yolculukta zorlandığım bir sahne oldu diyemem. Her şey elbette çok kolay değil. Ama her sahnemde kendimi role teslim ediyorum.

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GELENEKLERİ SEVİYORUM AMA ÖZGÜR RUHUMUN PEŞİMDEYİM

◊ Lal için Arhan’a son derecede âşık, saplantılı diyebilir miyiz? Siz onu nasıl yorumluyorsunuz?

- Arhan, Lal’in ilk aşkı. Bu yüzden aşkın ne olduğunu henüz yaşayarak öğreniyor. Ama ben ona saplantılı demezdim, bence umutlarına karşı inancı güçlü.

◊ Siz hayatınızda hiç böyle bir aşk yaşadınız mı?

- Henüz yaşamadım.

◊ Lal köklerine çok bağlı, peki siz?

- Sivaslı olarak köklerimi tanıyorum. Fakat bu bağım beni sınırlamıyor. Gelenekleri seviyorum, ama özgür ruhumun da peşindeyim.

Hayallerime giden yolda doğru yerdeyim

◊ Çok genç ve yolun başında bir oyuncu olarak bu denli başarılı bir projede yer alıyorsunuz. İllaki hayalleriniz gerçek olmuştur ama geriye dönüp baktığınızda bu kadarını tahmin ediyor muydunuz?

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- Açıkçası çok ve büyük hayaller kuruyorum. Hayallerime giden yolda doğru yerde olduğuma inanıyorum. Her yeni deneyim beni daha da ileriye taşıyor bence.

◊ Mesleğinizde ulaşmayı hedeflediğiniz yeri nasıl tanımlarsınız?

- Mesleğimde ulaşmak istediğim yeri tanımlamak zor fakat kendi sınırlarımın dışına çıkabileceğim rollerle kendimi ve izleyiciyi etkilemek istiyorum diyebilirim.

◊ Oldukça yetenekli olduğunuzu göz önüne alırsak, bunu besleyecek neler var hayatınızda?

- Çok teşekkür ederim. Bence iyi bir aile, ardından iyi bir psikoloji ve iyi bir eğitim beni besledi. Etrafımda beni destekleyen insanlar sayesinde motivasyonumu hep koruyorum. Ayrıca yaşamın içinde hep gözlem yaparım. Çeşitli coğrafyalarda çeşitli insanlarla karşılaştım. Hepsinden kaptığım şeyler oldu. Bence oyuncu olarak yaşama karşı hep açık olmalıyız.