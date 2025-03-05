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Gülsüm Anne’nin ‘Umut’u film oluyor

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#Andrey Malakhov#Ramin Gasimov#Mustafa Uslu
Gülsüm Anne’nin ‘Umut’u film oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 09:58

Kimliği belirsiz, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın hikâyesi beyazperdeye taşınıyor. “Bi Umut” adlı filmin tanıtımı Rusya’da yapıldı.

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Geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan ve DNA testlerine rağmen kimliği belirlenemeyen bir çocuğa ‘Umut’ adını vererek ona yıllarca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın hikâyesi, NBU Gold A.Ş.’nin 6 milyon dolarlık yatırımı ve Dijital Sanatlar ortak yapımcılığında sinema filmi oluyor.

Gülsüm Anne’nin ‘Umut’u film oluyor

Çekimleri nisan ayında başlayacak filmin ilk basın toplantısı Moskova’da yapıldı. Rus haber ajansı TASS’ta düzenlenen toplantıya Gülsüm Kabadayı’nın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yapımcılar Mustafa Uslu ve Bulut Balkis, yönetmen Gökhan Arı, filmin oyuncuları Leon Kemstach, Anna Andrusenko, sunucu Andrey Malakhov ve Rus devlet adamı Ramin Gasimov katıldı. Rus medyası, Gülsüm Kabadayı’ya büyük ilgi gösterdi.

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Gülsüm Anne’nin ‘Umut’u film oluyor

BİRLİKTE GELECEKTİK

Gülsüm Kabadayı toplantıda yaptığı konuşmada Umut’a duyduğu özlemi anlattı: “Benim bir hayalim vardı; Umut iyileşecekti ve birlikte Rusya’ya gelecektik. Maalesef onu kaybettik, içim tarifsiz bir acıyla dolu. Ama biliyorum ki Umut şu an yanımızda. Bugün oğlumun memleketinde, onun hikâyesini dünyaya anlatacak bu filme hayat vermek benim için tarifsiz bir duygu.”

Çekimleri 7 Nisan’da Antalya’da başlayıp ardından Rusya’da devam edecek “Bi Umut” filminde Gülsüm Kabadayı’yı Ayça Damgacı canlandıracak. Diğer Türk oyuncular, İstanbul’da yapılacak basın toplantısında açıklanacak.

 

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#Andrey Malakhov#Ramin Gasimov#Mustafa Uslu

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