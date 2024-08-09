Gülsim Ali'den aşk iddialarına yanıt: Ben yanlış bir şey yapmadım

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Oyuncunun, “Masterchef Türkiye” yarışması ile tanınan Hasan Biltekin ile Nevşehir’de tanışıp görüşmeye başladığı iddia edilmişti.

Biltekin’in ise nişanlısı Hülya Acar’dan ayrıldığı öne sürülmüştü.



Gülsim Ali, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“Ailem dediğimi dinler. Ben onlarla her şeyi konuşurum. Babam, haksızlığa gelemeyen bir insandır. Bu haberlerden sonra tabii üzülüyorlardır. Susuyoruz çünkü doğrular hep bir zaman sonra ortaya çıkıyor. Ben yanlış bir şey yapmadım ve kötü bir şey yaşamadım. Bugüne kadar çıkan haberleri de bu cümlem ile siliyorum.” Oyuncu, Makedonya’da film çektiklerini ve tatil yapamadığını da belirtti.