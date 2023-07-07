Gülsim Ali: Ailem dışında kimse inanmadı

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BULGARİSTAN’dan Türkiye’ye gelip oyunculuk kariyerini ülkemizde sürdüren Gülsim Ali, Women’s Shine dergisine özel açıklamalar yaptı.

BULGARİSTAN’dan Türkiye’ye gelme hikâyesini anlatan ünlü oyuncu, “Hayatımda en güzel zorlu hikâyem. Geçenlerde kendi kendime durdum düşündüm, ben imkânsızı başardım dedim. Bunun da haklı olarak gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Türk dizileri izleyip bir gün ben de ekranda olmak istiyorum, ben de bu mesleği yapmak istiyorum, oyuncu olmak istiyorum dediğim an dün gibi aklımda. Ailem dışında hiç kimse bana inanmadı, inanmak istemedi, çünkü bizim oralarda böyle bir örnek yok. Ben vazgeçmedim, şartlarımı çok zorladım ve zor olanı başardım” dedi.



DAHA BÜYÜK HEDEFLERİM VAR



Gülsim Ali, “Oyunculuğa başladığın günden bugüne baktığında şu anda nasıl bir evredesin)” sorusuna şu yanıtı verdi: “İstediğim ve hayal ettiğim evredeyim, tabii ki daha büyük hedeflerim var ama acelem yok. Daha ulaşmak istediklerimin başındayım, ama biliyorum her şeyin bir zamanı var, doğru zamanda doğru yerde doğru insanlarla ve doğru kararlarla daha fazlasını başaracağıma inanıyorum.”