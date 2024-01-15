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Gülseren Südor: TIP kazandım ama ben resmi seçtim

Güncelleme Tarihi:

#Gülseren Südor#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Gülseren Südor: TIP kazandım ama ben resmi seçtim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 07:58

ÜNLÜ ressam Gülseren Südor, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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Resim yapmaya nasıl başladığından bahseden Südor, “Resim yapmak benim kendimi ifade etme biçimim. İlkokul öğretmenim beni yetenekli buldu ve keşfetti.

Küçükken bana ne olacaksın diye sorduklarında ‘ben ressamcı olacağım’ derdim. Her zaman resim yapar gibi insanları gözlemlerdim. Biraz farklıydım. Hocamız; her şeye çok dikkatli bakın, hafızanıza yapıştırın ve resmini yapın demişti. Akademide Tıp Fakültesi kazanmıştım ama kapısından bile geçmedim. Kimse de beni zorlamadı. Bir daha dünyaya gelsem yine ressam olarak dünyaya gelmek isterdim” dedi.

 

 

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#Gülseren Südor#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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