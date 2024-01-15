Gülseren Südor: TIP kazandım ama ben resmi seçtim

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Resim yapmaya nasıl başladığından bahseden Südor, “Resim yapmak benim kendimi ifade etme biçimim. İlkokul öğretmenim beni yetenekli buldu ve keşfetti.

Küçükken bana ne olacaksın diye sorduklarında ‘ben ressamcı olacağım’ derdim. Her zaman resim yapar gibi insanları gözlemlerdim. Biraz farklıydım. Hocamız; her şeye çok dikkatli bakın, hafızanıza yapıştırın ve resmini yapın demişti. Akademide Tıp Fakültesi kazanmıştım ama kapısından bile geçmedim. Kimse de beni zorlamadı. Bir daha dünyaya gelsem yine ressam olarak dünyaya gelmek isterdim” dedi.