Gülşen Caymaz'a ne oldu, bulundu mu?
20 yaşındaki Pınar Geyik, 8 yıldır kayıp olan annesinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Daha önce anneannesinin de programa katıldığını belirten genç, artık umudunu yitirdiğini söyledi. İddiaya göre 28 yaşındaki Gülşen Caymaz, annesiyle tartıştı, kızıyla vedalaştı ve kayboldu.
İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Caymaz aniden ortadan kayboldu.
O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti.
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