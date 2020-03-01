İdlib’de yaşanan hain saldırı nedeniyle pek çok program ve yarışmanın ekran macerasına ara verildi, yayın durdurma kararı alan yarışmalardan biri de Doya Doya Moda oldu. Uğurkan Erez, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Gülşah Saraçoğlu'nun Doya Doya Moda haftanın finali iki gün gecikmeli olarak 2 Mart 2020'de yapıldı. Haftanın finalinde Gülşah Saraçoğlu'nun olmaması dikkat çekti. Peki, Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'da neden yok, ayrıldı mı?

Doya Doya Moda yarışması haftanın finalinin 1 eksikle yaptı. Programın adından en çok söz ettiren jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'nun koltuğunun boş olması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda yarışmasından ayrıldı mı, yeni bölümlerde neden yok?

Gülşah Saraçoğlu sağlık sorunları nedeniyle Doya Doya Moda eleme bölümünde yer almadı.