Haber Giriş: 12.03.2020 - 16:39,
Gülper Özdemir doğal hayatın keyfini çıkartıyor
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Hay Sultan dizisinde Çetin Tekindor ile birlikte seyirciyle buluşacak olan Gülper Özdemir çekimler öncesi tatilin keyfini çıkartıyor.
Sinop’ta yaşayan ailesinin yanında tatil yapan güzel oyuncu,sosyal medyada odun keserken ve tavukları beslerken fotoğraflarını paylaştı. Doğal hayatın keyfini çıkartan Özdemir şehrin karmaşasından kaçarak çekimler öncesinde enerji depoladığını söyledi.
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