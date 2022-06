Gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyorum

Haberin Devamı

■ Kanal D’nin sevilen dizisi “Seversin”de Nesrin karakterine hayat veriyorsunuz. Dizi sizin için ne ifade ediyor?

- Senaryoyu okuduğum andan itibaren çok sevmiştim. Başta sevgili yönetmenimiz Serdar Gözelekli’nin müthiş enerjisi, oyuncu arkadaşlarım ve bütün set ekibi severek ve eğlenerek çalışıyoruz. Siz eğlendiğiniz zaman mutlaka seyirciye de yansıyor. Umarım reyting yükselerek devam eder ve uzun soluklu bir iş olur.

■ Senaryo size ilk geldiğinde ne hissettiniz?

- Senaryoda kurulan mizahi dünyayı çok zekice ve eğlenceli buldum. Ben aslında başta başka bir karakter için görüşmeye çağrılmıştım ama Nesrin karakterini okuyunca bayıldım. Artık gözümün içi nasıl parladıysa görüşme sırasında hemen el sıkıştık. Bana inanan herkese de teşekkür ederim.

■ “Seversin” sosyal medyada da çok konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

- Ben etrafımda kiminle konuştuysam diziyi çok eğlenerek izlediklerini söylüyorlar.

Biyografik bir filmde oynamak istiyorum

◊ Sizi romantik komedi işlerinde daha çok görüyoruz. Bu özellikle tercih ettiğiniz bir şey mi?

- Hayır, değil. Ben oyunculuğu komedi, dram gibi ayıramıyorum. Oyuncu, oyuncudur. Hikaye anlatır, anlattığı hikayeler değişir. Televizyon dizilerinde bugüne kadar böyle denk geldi fakat tiyatro oyunlarında farklı rollerde oynadım. Romantik komedilerde de severek oynuyorum. Ekranda çok büyük bir komedi eksikliği var. Keşke daha fazla komedi işi yapılsa...

◊ Özellikle oynamak istediğiniz bir karakter var mı?

- Biyografik bir filmde yer almayı çok isterim. Dünyada birçok başarılı örneği var. Bob Dylan’ın hayatını anlatan “I Am Not There”de Cate Blanchett, Dylan’ı oynamıştı ve enfesti. Ülkemizde de yeni yeni başladı bu tarz filmler çekilmeye. Muhteşem kadınlar var Müzeyyen Senar, Afife Jale, Adile Naşit, çok benzetildiğim Perran Kutman ve nice başarılı kadın... Çok isterim hikayelerini anlatmak.

◊ “Nesrin” karakteri komik, enerjik, canlı biri. Siz de öyle misinizdir?

- Kesinlikle öyleyim. Gülmeyi de güldürmeyi de çok seviyorum.

Kendimi sahnede özgür hissediyorum

◊ Bir oyuncu olarak yaptığınız işte en büyük motivasyon kaynağınız nedir?

- Her oyun, her senaryo, her yeni hikaye yeni bir oyun alanı. Orada istediğiniz kadar hayal kurabilir, istediğiniz gibi saçmalayabilirsiniz. Kendimi sahnede özgür hissediyorum. Bütün dünyayı, olan biteni, derdimi, kederimi unutuyorum.

◊ Set dışında neler yapıyorsunuz?

- Set dışında kedim ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Konsere, tiyatroya, sinemaya gidiyorum. Birkaç günlük boşluğum olursa da doğaya atıyorum kendimi. Kendi işlerimi üretmekle ilgili kafa yorduğum, biraz yazmakla ilgilendiğim bir dönemdeyim. Sezona yeni bir tiyatro oyunu yapmak istiyorum onunla ilgili uğraşıyorum. Pandemiden sonra tekrar iş yoğunluğu içine girmek bana iyi hissettirdi.

Müzik beni heyecanlandırıyor

◊ Kendinizi geliştirmek istediğiniz noktalar var mıdır?

- Öncelikle bağımsız film yapmak çok istiyorum. Bir oyuncu olarak sinema deneyimi kazanmak... Uluslararası işler yapmak istiyorum. Başka bir dilde oynamak ilginç olabilir. Müzikle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Bir oyun için piyano öğrenmeye başlamıştım ona devam etmek istiyorum. Müzikle ilgilenmek beni heyecanlandırıyor.