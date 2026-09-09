Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den sert sözler: Kimseye hesap vermem

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 10 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan ayrıca dava açıldı.

EVDE KAYGAN MADDE ARANDI

Soruşturma kapsamında Güllü’nün düştüğü odanın zemininin kaygan olduğu yönündeki iddialar da mercek altına alındı.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından yapılan incelemede, zeminde kayganlığa neden olabilecek herhangi bir kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı iddianamede yer aldı.

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MESAJLAR VE DİJİTAL DELİLLER DOSYAYA GİRDİ

İddianamede olay yeri incelemeleri ve adli tıp raporlarının yanı sıra çok sayıda dijital delile de yer verildi.

Tuğyan Ülkem Gülter’in cep telefonundaki WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, HTS kayıtları ve iletişimin denetlenmesine ilişkin tutanakların yanı sıra kriminal inceleme raporlarının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

“ANNEM GEBERSİN” İFADESİ İDDİANAMEDE

Savcılığın iddianamede yer verdiği dijital deliller arasında Tuğyan Ülkem Gülter’in eski erkek arkadaşıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları da bulunuyor.

Söz konusu yazışmalarda annesiyle yaşadığı sorunlardan bahsettiği belirtilen Gülter’in, “Bıktım bu annemden”, “Annem öldü vallahi öldü”, “Gebersin” ve “Bu kadına öyle bir pişmanlık yaşatacağım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bazı mesajlarda ise annesi nedeniyle çocukluğunun ve hayatının olumsuz etkilendiğini anlattığı ve “Ben Güllü’nün kızı değilim, ben Tuğyan’ım” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

İNTERNET ARAMALARI DA İNCELENDİ

Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise internet aramaları oldu.

İddianameye göre Tuğyan Ülkem Gülter’in olayın ardından “uyuşturucu vücuttan ne zaman atılır” ve “kokain saçtan ne zaman temizlenir” şeklinde aramalar yaptığı tespit edildi.

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TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER’DEN SERT SÖZLER

Güllü’nün ölümünün ardından gündemden düşmeyen oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise sosyal medya hesabından canlı yayın açarak kendisini 'neden eve gizlice pencereden girdin' sözleriyle kendisini eleştirenlere sert tepki gösterdi.

“Bugüne kadar hiç bunu söylemedim. Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapından, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin... Ama siz buna zaten karışmazsınız. Artık vicdan işlerini geçtim. Sizi dramatikleştirmeyeceğim. Siz köpeklere hesap verecek halim yok.”

“KİMSEYE HESAP VERMEM”

Gülter, sözlerinin devamında annesinin evine girerken kimseye haber vermek zorunda olmadığını söyledi.

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“Annemin evine girerken kimseye haber verecek hesabım yok benim. Keşke güzelim, canımdan ciğerim annem hayatta olsaydı da... Küfür etmem lazım ama edemiyorum. Sizi ilmek ilmek ederdi.”