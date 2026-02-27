×
Güllü'den 'Gitme' çalarken yıkıldılar... Arka Sokaklar'da bir anons, bin gözyaşı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 13:35

Kanal D’nin fenomen yapımlarından Arka Sokaklar, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle yine ses getirecek. Tanıtımıyla sanal medyada büyük ilgi gören dizi, izleyicinin yüreğine dokunacak. Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün hafızalara kazınan “Gitme” şarkısının eşlik ettiği sahne, izleyenleri gözyaşlarına boğacak.

NEŞE YERİNİ HÜZNE BIRAKIYOR!

Aksiyon dolu sahneleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar, bu akşam hüzün dolu bir bölümle iz bırakacak.

Yeni bölümde Hüsnü, Mesut ve Ali’nin sahur masasında tost yediği neşeli anlarla başlayan sahne; Ali’nin Güllü’nün şarkısını duyduğu anda, “Ooo, şarkıya bak. Abi, açsana sesini” sözü yüreklere işliyor.

Üçlünün coşkuyla şarkıya eşlik ettiği sırada araya giren anons, herkesi derinden sarsıyor. “Merkezden bütün ekiplerin dikkatine… Ünlü sanatçı Songül Tan’ın evinin terasından düştüğü ihbarı gelmiştir…” cümleleri duyulduğu anda sahnedeki neşe yerini derin bir sızıya bırakıyor.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

