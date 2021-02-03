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GeriTelevizyon Güllü Köse kimdir, kaç yaşında? 22 estetik operasyon için 240 bin TL harcadı - İşte eski görüntüsü
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Televizyon
Haber Giriş: 03.02.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Güllü Köse kimdir, kaç yaşında? 22 estetik operasyon için 240 bin TL harcadı - İşte eski görüntüsü

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Güllü Köse kimdir, kaç yaşında? 22 estetik operasyon için 240 bin TL harcadı - İşte eski görüntüsü
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22 estetik operasyon geçiren Güllü Köse, katıldığı programlarla ve açıklamalarıyla gündeme geldi. 2 çocuk annesi Güllü Köse, Ajda Pekkan’dan daha çok estetik yaptırdığını iddia etmişti. Peki, Güllü Köse kimdir, kaç yaşında?

Sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen güzellik merkezi işletmecisi Güllü Köse, estetik yaptırmaktan vazgeçmedi. Kalıcı makyajını lazerle sildirirken kaş derisi yanan Güllü Köse, 22. kez estetik ameliyatı oldu.

Kalça, göğüs, bacak, ince bel operasyonları geçiren Güllü Köse, kaş estetiği için bıçak altına yattı. 20’li yaşlarının başında doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda tam 46 kilo veren Güllü Köse, son 10 yılına 22 estetik operasyon sığdırdı. Adana'da yaşayan 34 yaşındaki Güllü Köse 2 çocuk annesi. 

 

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