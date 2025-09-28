Güller ve Günahlar’ın yayın tarihi belli oldu

Haberin Devamı

AŞK, İNSANIN EN ZAYIF HALİDİR!

Sadece aşkın değil, aile bağlarının, entrikanın ve geçmişten gelen büyük sırların hikâyesini konu alan Güller ve Günahlar için heyecanlı bekleyiş sürerken Kanal D’den beklenen açıklama geldi. Murat Yıldırım’ın başarılı iş insanı Serhat, Cemre Baysel’in fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep rolüyle izleyici karşısına çıkacakları dizi için büyük buluşma 11 Ekim’de yaşanacak. Açıklandığı ilk günden bu yana sezonun merakla beklenen işleri arasına adını yazdıran, “Aşk, insanın en zayıf halidir. Bir daha o tuzağa düşmem” sözünün damga vurduğu tanıtımlarıyla, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Gülşah’a ikizi kadar benzeyen Kader karakteriyle sanal medyada da gündem olan Güller ve Günahlar, cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımı olmaya aday.



Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik’in oturduğu Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alıyor. Serhat’ın yolunun fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep’le (Cemre Baysel) kesişmesiyle ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken buluyor.Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.