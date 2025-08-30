Güller ve Günahlar’ın ilk kamera arkası görüntüleri

Haberin Devamı

EKİBİN UYUMU GÖZ DOLDURDU

Güçlü hikâyesiyle daha şimdiden merak uyandıran Güller ve Günahlar’ın okuma provasında ilk kez bir araya gelen oyuncuların samimi ve eğlenceli anları dikkat çekti. Kameralara yansıyan enerjisi yüksek anlar, ekibin senaryoyu ve birbirlerini benimsediği şeklinde yorumlandı.

BÜYÜK SIRLA GELEN AŞK

Deniz Can Çelik rejisiyle ekran yolculuğuna çıkacak olan Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alacak. Serhat’ın yolunun fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep’le (Cemre Baysel) kesişmesiyle ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken bulacak.

Haberin Devamı

KANAL D’DE BÜYÜK BULUŞMA

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığındaki Güller ve Günahlarda Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin ile kamera karşısına geçiyor. Dizinin küçük yıldızlarına ise Beren Gençalp ve Yade Arayıcı hayat veriyor.

Çekimleri İstanbul’da başlayan Güller ve Günahlar’ın eylül ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.