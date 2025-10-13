×
Güller ve Günahlar'ın etkisi büyüyor... 24 saatte 2 milyon izlenmeyi geçti

#Güller Ve Günahlar#Kanal D#Murat Yıldırım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 12:42

Kanal D’nin ilk bölümüyle izleyenlerden tam not alan yeni dizisi “Güller ve Günahlar”, başarısını Youtube’a da taşıdı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’i buluşturan yapımın ekranda duygu fırtınası estiren birinci bölümü 24 saat dolmadan 2 milyon izlenmeyi geçti.

 İZLEYİCİLERİ İÇİNE ALDI

İddialı oyuncu kadrosu, görsel dünyası, dramatik atmosferi ve güçlü hikayesiyle izleyicileri içine alan Güller ve Günahlar’ın etkisi dalga dalga yayılıyor. Cumartesi akşamı ekran yolculuğuna başlayan dizi, hem reytinglerde hem de sanal medyada geniş yankı buldu. İzleyicilerin büyük sırrın peşine düştüğü dizinin başarısı Youtube’da da kendini gösterdi. Kader’in babasının kim olduğuna dair tahminler sanal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle saatler içerisinde 2 milyon izlenmeyi aştı.

ZEYSER VE KADER MEST ETTİ

Fanlarının ZeySer lakabını taktıkları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in Serhat ve Zeynep karakteriyle hayranlarını etkilediği Güller ve Günahlar’ın ilk bölümüne Kader karakteri damga vurdu. Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Gülşah’a benzerliğiyle görenleri şaşırtan Yade Arayıcı’nın oynadığı Kader, acıklı hikayesiyle ekran karşısındakiler gözyaşlarına boğdu. İlk bölümün yorumlar kısmında minik yıldızın performansına övgüler yağdı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, ikinci bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

