Güller ve Günahlar'ın 9. bölümünde neler oldu? İhaneti öğrendi, gelinini evden kovdu

Pasaport işini halleden Berrak, gerekli parayı bulamayınca Sedef'i aradı ve evdeki mücevherleri kendisine getirmesini istedi.

Berrak'ın dediği her şeyi yapan ve eve gidip kasadaki her şeyi çantasına dolduran Sedef, çıkar çıkmaz Serhat'ı aradı.

Sedef, Berrak ile sözleştiği adrese gitti.

Kızların insan kaçakçılarının elinde olduğunu söyleyerek Serhat'tan kurtulmayı başaran Başak, Zeynep'in planı sayesinde yakayı ele verdi.

Serhat, uzun uğraşların ardından İlkim ile Hayal'i kurtarmayı başardı.

Korku dolu günün ardından yeniden evlerine dönmeyi başaran iki kardeş, sabah babaları ile önemli bir konuyu konuşmak için sözleşti.

Hayal'in psikoloğunun da katıldığı görüşmede Serhat, kızlarına bir kardeşleri daha olduğunu söyledi.

Konuşma çalan zilin sesiyle bozuldu. Eve gelen Berrak sözleri ile herkesi şoke etti:

"Hamileyim"

Dizinin yeni bölümünde;

Berrak'a boyun eğmemekte kararlı olan Serhat, gerçeği bir çırpıda söyledi.

Sizin kardeşiniz Kader... O annenizin kızı!

Kızlar, olup biteni anlamaya çalışırken Hayal, okuduğu mektubu hatırladı ve sırrı çözdü:

Çünkü annem babamı aldatmış

Kafalarında yarattıkları 'mükemmel anne' imajı yerle bir olan Hayal ve İlkim, Berrak kadar gerçekleri kendisinden saklayan Serhat'a da tepkiliydiler.

Ailesini sonsuza kadar kaybettiğinin farkında olan Berrak, öfkesini Kader'den çıkardı.

Seni doğurmayı hiç istemedim. Sana hamile kaldığım güne lanet olsun. Seni içimden söküp alsın diye doktora yalvardım ben!

Kızlara kendini anlatmaya çalışan Serhat, başarılı olamadı. Konuşmanın üstüne gelen Cihan, İlkim ve Hayal'i ortamdan uzaklaştırdı.

Çaresizliğiyle baş başa kalan Berrak, kayınvalidesine sığındı.

Olan bitenden Zeynep'i sorumlu tutan Sevim, hesap sormak için Serhat'ın evine gitti.

Annesinin haksız yere Zeynep'e yüklenmesini kabullenemeyen Serhat ona her şeyi anlattı.

Berrak beni aldattı. Aşığından çocuk yapıp, evlatlık vermiş. Kader var ya... Berrak'ın kızı!

Olayların Berrak'In anlattığından çok farklı olduğunu öğrenen sevim, geline önce tokat attı sonra da yaka paça evden kovdu.

Gidecek yeri kalmayan Berrak, Zeynep'in evine gitti. 'Kızınız benden evimi, eşimi aldı ben de onun evine geldim' diyen Berrak'tan kurtulmanın tek yolu Serhat'tı...

Ebru'nun arayıp haber verdiği Zeynep ve Serhat, Kader'i ablalarına emanet edip vakit kaybetmeden eve doğru yola çıktılar. Berrak'ı Zeynep'in evinde gören Serhat duruma hemen müdahale etti.

Kader'in durumu netleştikten sonra evden ayrılacağını söyleyen Zeynep'e Serhat iş teklifinde bulundu. Zeynep ise bu teklifi reddederek mesleğini yapmak istediğini söyledi.

Kızların okulunda Zeynep'e iş görüşmesi ayarlayan Serhat'a güzel haber kısa sürede geldi: İşe kabul edildim!

Boşanmanın detaylarını konuşmak için otele giden Berrak, ortadan kaybolmak için Serhat'tan yüklü bir para istedi.

Otelden çıkarken Sedef'i karşısında gören Berrak, intikam almak için arabayı onun üzerine sürdü. Durumu son anda fark eden Can, Sedef'i kurtardı.

Komadan çıkan Tibet, Kader'in durumunu görüşmek için Zeynep'i hastaneye çağırdı.

Eğer benim evimde kalıp Kader'e bakarsan o zaman yatılı okul fikrinden vazgeçebilirim

Eve döndüğünde kızları görmek isteyen Serhat, okulda yaşanan tatsızlığı Zeynep'ten öğrendi. Zeynep'in anlatacak bir şeyi daha vardı: Tibet mevzusu...

Öfkeyle evden çıkan Serhat, otele gitti.

Hissettiği suçluluk duygusuyla baş etmeye çalışan Serhat, Zeynep'i aradı. Serhat'ın halini beğenmeyen Zeynep, içi rahat etmeyince soluğu otelde aldı.

Serhat sözleriyle Zeynep'in kafasını karıştırdı.

O kadar iyisin, dürüstsün, güzelsin ki... Gerçek olamayacak kadar mükemmelsin

Bu kez rest çekme sırasının kendisine geçtiğini fark eden Zeynep, fırsatı kullandı:

Biz o evde kızları korumaya çalışan iki kişiyiz... Ne eksik ne fazla!

Dizinin final sahnesinde;

İlk iş günü öncesi anne ve babasının duasını almak için eve giden Zeynep, Ebru'nun mesaide olduğunu ve geceyi otelde geçirdiğini öğrendi.

Zeynep'in Ebru'dan sorulacak bir hesabı vardı...

Otelde Serhat ile karşılaşan Zeynep, ona Berrak'ın herkese hamile olduğunu söylediğinden bahsetti.

Berrak'a elini bile sürmediğini söyleyen Serhat, 4 yıl öncesine döndü... Kliniği arayarak hamilelik iddiasının gerçek olduğunu öğrenen ve şoke olan Serhat'a Berrak'ın söyleyecek bir çift sözü vardı: