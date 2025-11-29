Güller ve Günahlar'ın 8. bölümünde neler oldu? Sorular yanıt buldu... Kader'in babası ortaya çıktı

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Vurularak hastaneye kaldırılan, geçirdiği zorlu ameliyatın ardından hayata tutunan Cihan yaşadığı vicdan azabına daha fazla dayanamadı ve Serhat'a Kader'in babasının kim olduğunu söyledi.

Aylardır aradığı adamın iş ortağı olduğunu öğrenen Serhat, şoke oldu.

Atama sonuçları açıklandı, Zeynep bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Öfkesine hakim olmakta zorlanan Serhat, soluğu Tibet'in yanında aldı.

Tibet'e "Karımla ilişkin mi vardı" diye soran Serhat, alacağı cevaptan emin olunca Tibet'e saldırdı. Otoparktaki kavga kötü bitti, Tibet aldığı darbelerin etkisiyle dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Ülkeyi terk etmeye hazırlanan Cihan, gitmeden önce Berrak'a Serhat'a her şeyi anlattığını söyledi.

Paniğe kapılan Berrak, kızlarını da yanına alarak evden kaçtı.

Kızların eşyalarının olmadığını fark eden Zeynep, olup biteni anlamak için önce Serhat'ı sonra Cihan'ı aradı ancak onlara ulaşamadı. Zeynep'in Azra ile Sevim'in yanına gitmekten başka çaresi kalmadı...

Otele gitmek için hazırlanan Zeynep, evden çıkmak üzereyken Serhat'ı karşısında buldu.

Elleri kan içinde bir şekilde eve gelen Serhat, Zeynep'e Tibet'i bulduğunu ve onu öldürdüğünü anlattı. Zeynep'in de Serhat'a anlatacakları vardı...

Berrak kızları kaçırdı

Para çekmek için bankaya giden Berrak, ortak hesap engeline takılınca Serhat'ın nerede olduğunu öğrenmesi hiç de zor olmadı. Banka müdüründen eşini oyalamalarını isteyen Serhat'ın planı Berrak'ın olanları fark etmesiyle suya düştü.

Yurtdışına çıkmak için plan yapan Berrak, sahte pasaport için Tibet'i aradı ve onun saldırıya uğrayıp yoğun bakımda olduğunu öğrendi.

Kardeşi için bir şeyler yapmak isteyen Cihan, Tibet'e saldıranın kendisi olduğunu söyleyerek polise teslim oldu.

Cihan'ın yokluğunu fırsat bilen Azra, esaretten kurtulmak için gerekli olan flash'ın peşine düştü. Otele giden ver her yerde flash diski arayan Azra, Ebru'nun Cihan'ın odasına girdiğini öğrendi.

Kurtuluş için çare arayan Azra, Mustafa'dan yardım istedi. Bu durum Ebru ile abisi arasında iplerin gerilmesine neden oldu.

Çocuklarının tartıştığını gören Arif'ten duruma müdahale gecikmedi.

Serhat, kızlarının anneleri tarafından kaçırıldığını emniyete haber verirken, geceyi İlkim ve Hayal ile otel odasında geçiren Berrak korku dolu anlar yaşadı.

Pasaport işini halleden Berrak, gerekli parayı bulamayınca Sedef'i aradı ve evdeki mücevherleri kendisine getirmesini istedi.

Berrak'ın dediği her şeyi yapan ve eve gidip kasadaki her şeyi çantasına dolduran Sedef, çıkar çıkmaz Serhat'ı aradı.

Sedef, Berrak ile sözleştiği adrese gitti.

Kızların insan kaçakçılarının elinde olduğunu söyleyerek Serhat'tan kurtulmayı başaran Başak, Zeynep'in planı sayesinde yakayı ele verdi.

Serhat, uzun uğraşların ardından İlkim ile Hayal'i kurtarmayı başardı.

Dizinin final sahnesinde;

Korku dolu günün ardından yeniden evlerine dönmeyi başaran iki kardeş, sabah babaları ile önemli bir konuyu konuşmak için sözleşti.

Hayal'in psikoloğunun da katıldığı görüşmede Serhat, kızlarına bir kardeşleri daha olduğunu söyledi.

Konuşma çalan zilin sesiyle bozuldu. Eve gelen Berrak sözleri ile herkesi şoke etti: