Güller ve Günahlar'ın 39. bölümünde neler oldu? 7 yıllık sır ortaya çıktı... Baba-kız kavuştu

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Dizinin yeni bölümünde;

Kader’in elindeki kutuyu Serhat’a verdiğini gören Berrak, engel olmak için arabayı üzerlerine sürdü.

Serhat, Zeynep ile Kader’i son anda kurtarırken eski eşinden de şikayetçi oldu.

Hatırlayamadığı o gece neler yaşandığını anlamak isteyen Serhat, bilgi işleme talimat verdi ve onlardan görüntüleri istedi.

Sildiği görüntülerin geri getirildiğini öğrenen Sonay, hemen harekete geçerek görüntüleri aldı. Bu alışveriş Meral’in hayatına mâl oldu.

Deniz yüzünden Cihan ile tartışan Azra, gerilimin artması sonucu merdivenlerden düştü.

Sedyede yatan Azra’nın ağzından çıkanlar Cihan’ı tedirgin etti:

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Kader, Serhat ile Berrak’ın çocuğuymuş…

Geceyi nezarette geçiren Berrak, Sonay’dan kayıp kutuyu bulmasını istedi.

Kutunun peşine düşen Sonay, karşısında Zeynep’i görünce şoke oldu.

Serhat ile ilişki yaşadığını söyleyerek Zeynep’in kafasını karıştırmaya çalışan Sonay başarılı olamazken, aranan kutu çoktan doğru ellere ulaşmıştı..

Herkesin peşine düştüğü bilgi Zeynep’i şoke etti:

Serhat, Kader senin öz kızın

Öğrendiği sırla baş etmeye çalışan Zeynep, durumu kardeşi ile paylaştı.

DNA testi yaptıracağım, eğer Kader onun kızı çıkarsa söyleyeceğim

Özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen Berrak, tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Berrak’ın tutuklandığı haberi gazetelere düşerken, bu durum Hayal ve İlkim arasında yeni bir krizi de beraberinde getirdi.

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Daha önce başka bir arkadaşıyla da sorun yaşayan İlkim, bu kez okuldan uzaklaştırıldı.

Mustafa nihayet hapisten çıktı, evine döndü. Babasının elini öpmek isteyen Mustafa’ya Arif tek kelime söylemedi.

Doğum gününe çağırmak için Zeynep’i arayan Hayal ret yanıtı aldı. Zeynep’in Kader’in ablasının doğum gününe gidebileceğini söylemesi küçük kızı sinirlendirdi.

Serhat Abi beni istemiyor. Ben o eve gitmem

Annesinin hapisten çıkması için babasından yardım isteyen İlkim, beklediği karşılığı göremeyince intikam almak için Cihan’ı kardeşinin doğum gününe davet etti.

DNA testi sonucu çıktı. Zeynep, elindeki zarfla soluğu Serhat’ın yanında aldı.

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Ben o kutuyu açtım. İçinde yazanı okudum. Emin olmak için de test yaptırdım

Zarfı Zeynep ile birlikte açan Serhat, sonucu görünce yıkıldı.

Yaşanan her şey film şeridi gibi gözünün önünden geçen Serhat, büyük bir vicdan azabıyla Kader’i görmeye gitti.

Baba-kız ayrı geçen 7 yılın ardından kavuştu.

Serhat’ın sarılışı karşısında buz gibi duran Kader, ‘Kızın gibi sevme beni. Artık istemiyorum’ dedi ve gitti…