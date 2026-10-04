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Güller ve Günahlar'ın 36. bölümünde neler oldu? Berrak eve döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel
Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 00:16

Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Güller ve Günahlar” 36. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin yeni bölümünde;

Serhat, son anda yetişerek bütün bir facianın önüne geçti. Gözünü karartan ve ilk kez eline silah alan Zeynep, şoka girdi.  

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Babasına meydan okuyan Serhat, karısını da alarak otele döndü.

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Yaşananları çabuk unutan Zeynep, Serhat’a birlikte yer aldıkları fotoğrafları internetten neden sildirdiğini sordu:

Boşanalım diyordun ben de her şeyi sildirdim

Kader’in sevgisini geri kazanmak isteyen Berrak, maddi sıkıntılardan kurtulabilmek için çantalarını satışa çıkardı.  İçinde bulunduğu problemler nedeniyle kendini köşeye sıkışmış hisseden Berrak'ın öfkesinden nasibini en çok alan Mutlu oldu.

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Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Anne-kızın kavgası hiç de hoş olmayan cümlelerle bitti:

Keşke gitsen, bir daha hiç dönmesen… Yok olsan hayatımdan!

Kader’in Serhat’ın öz kızı olduğunu öğrenen Mutlu, Cihan’a şantaj yaptı.

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Herkesten gizli buluşan Cihan ve Mutlu arasında sesler yükseldi. Mutlu’ya boyun eğmemeye kararlı olan Cihan, onu itti ve ölümüne neden oldu.

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Avukat Sonay ile görüşen Azra, Deniz’i Cihan’dan almanın tek yolunun Mustafa’ya iftira atmak olduğunu öğrendi.

Durumu Mustafa’ya anlatan Azra hiç de beklemediği bir karşılık aldı:

Deniz’i kurtarmanın yolu benim hapse girmemse girerim

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Serhat’ın babasının işlerinin başına geçmesine engel olmak isteyen Cihan, ona Bekir’in gerçek katilini verdi.

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Para için bulduğu her fırsatı değerlendiren Tülay, Gamze ve Cihan’ın birlikte yer aldığı fotoğrafları şantaj için kullandı.

Cihan’da işe yarayan plan, Gamze’de ters tepti.

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Dernek gecesine Serhat ile birlikte katılan Zeynep, organizasyonun Ebru ve Pelin’e ait olduğunu öğrenince şaşırdı.

Sevim Hanım’ın tepkisinden çekinen Zeynep, kardeşi ile konuştu.

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Aralarındaki buzları eritmeyi başaran Serhat ile Zeynep, romantik dansları ile geceye damga vurdular.

Demek internetten fotoğraflarımızı beni bulmasınlar diye kaldırttın… Beni korumak için…

Serhat ile iş anlaşması yapmak için Cihan ile birlikte dernek gecesine gelen Yusuf Tecer’in planları oğlundan duydukları ile suya düştü.

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Gecenin sonunda Refika’nın dahil olmasıyla organizasyon şirketinin Ebru’ya ait olduğunu öğrenen Sevim terör estirdi.

Karşılıklı restleşmelerin ardından Serhat, Zeynep’i de yanına alarak mekandan ayrıldı.

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Deniz için her şeyi göze alan Azra, Mustafa’yı aradı ve onu ihbar ettiğini söyledi.

Oğlunun polisler tarafından gözaltına alındığını gören Arif, kalp krizi geçirdi.

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

İnternette gördüğü çantayı satın alan İlkim, içinden çıkan kendi el yazısı notu görünce çantanın annesine ait olduğunu  anladı.

İlkim, vakit kaybetmeden Hayal ile birlikte Berrak'ın yaşadığı eve gitti.

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Kızlarını karşısında gören Berrak, polislerin gelişi ile yıkıldı:

Başınız sağ olsun.  Annenizin cansız bedeni bir vatandaş tarafından bulunmuş…

Annesinin çaresizliğini gören İlkim, babasını arayarak yardım istedi.

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Abisine atılan iftiranın hesabını sormak için Azra’nın yaşadığı eve giden Ebru, onu yaka paça dövdü.

Çıkışta Cihan ile karşılaşan Ebru, Azra’nın yaptıklarını ona da anlattı.

Ben size Azra’nın kötü birini olduğunu söylemiştim bana inanmadınız

Uzun saatler hastanede babasının başında bekleyen Zeynep, Kader’i almak için Serhat ile birlikte eve döndü.

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

İkili, verandada sessizce oturan Berrak ile karşılaştı.

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

Çok geçmeden nedeni ortaya çıktı:

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Annemin gidecek yeri yok. Bu halde yalnız kalamazdı. Biz de aldık eve getirdik. Artık burada kalacak

Güller ve Günahların 36. bölümünde neler oldu Berrak eve döndü

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#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel

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