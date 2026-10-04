Güller ve Günahlar'ın 36. bölümünde neler oldu? Berrak eve döndü!

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Dizinin yeni bölümünde;

Serhat, son anda yetişerek bütün bir facianın önüne geçti. Gözünü karartan ve ilk kez eline silah alan Zeynep, şoka girdi.

Babasına meydan okuyan Serhat, karısını da alarak otele döndü.

Yaşananları çabuk unutan Zeynep, Serhat’a birlikte yer aldıkları fotoğrafları internetten neden sildirdiğini sordu:

Boşanalım diyordun ben de her şeyi sildirdim

Kader’in sevgisini geri kazanmak isteyen Berrak, maddi sıkıntılardan kurtulabilmek için çantalarını satışa çıkardı. İçinde bulunduğu problemler nedeniyle kendini köşeye sıkışmış hisseden Berrak'ın öfkesinden nasibini en çok alan Mutlu oldu.

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Anne-kızın kavgası hiç de hoş olmayan cümlelerle bitti:

Keşke gitsen, bir daha hiç dönmesen… Yok olsan hayatımdan!

Kader’in Serhat’ın öz kızı olduğunu öğrenen Mutlu, Cihan’a şantaj yaptı.

Herkesten gizli buluşan Cihan ve Mutlu arasında sesler yükseldi. Mutlu’ya boyun eğmemeye kararlı olan Cihan, onu itti ve ölümüne neden oldu.

Avukat Sonay ile görüşen Azra, Deniz’i Cihan’dan almanın tek yolunun Mustafa’ya iftira atmak olduğunu öğrendi.

Durumu Mustafa’ya anlatan Azra hiç de beklemediği bir karşılık aldı:

Deniz’i kurtarmanın yolu benim hapse girmemse girerim

Serhat’ın babasının işlerinin başına geçmesine engel olmak isteyen Cihan, ona Bekir’in gerçek katilini verdi.

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Para için bulduğu her fırsatı değerlendiren Tülay, Gamze ve Cihan’ın birlikte yer aldığı fotoğrafları şantaj için kullandı.

Cihan’da işe yarayan plan, Gamze’de ters tepti.

Dernek gecesine Serhat ile birlikte katılan Zeynep, organizasyonun Ebru ve Pelin’e ait olduğunu öğrenince şaşırdı.

Sevim Hanım’ın tepkisinden çekinen Zeynep, kardeşi ile konuştu.

Aralarındaki buzları eritmeyi başaran Serhat ile Zeynep, romantik dansları ile geceye damga vurdular.

Demek internetten fotoğraflarımızı beni bulmasınlar diye kaldırttın… Beni korumak için…

Serhat ile iş anlaşması yapmak için Cihan ile birlikte dernek gecesine gelen Yusuf Tecer’in planları oğlundan duydukları ile suya düştü.

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Gecenin sonunda Refika’nın dahil olmasıyla organizasyon şirketinin Ebru’ya ait olduğunu öğrenen Sevim terör estirdi.

Karşılıklı restleşmelerin ardından Serhat, Zeynep’i de yanına alarak mekandan ayrıldı.

Deniz için her şeyi göze alan Azra, Mustafa’yı aradı ve onu ihbar ettiğini söyledi.

Oğlunun polisler tarafından gözaltına alındığını gören Arif, kalp krizi geçirdi.

İnternette gördüğü çantayı satın alan İlkim, içinden çıkan kendi el yazısı notu görünce çantanın annesine ait olduğunu anladı.

İlkim, vakit kaybetmeden Hayal ile birlikte Berrak'ın yaşadığı eve gitti.

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Kızlarını karşısında gören Berrak, polislerin gelişi ile yıkıldı:

Başınız sağ olsun. Annenizin cansız bedeni bir vatandaş tarafından bulunmuş…

Annesinin çaresizliğini gören İlkim, babasını arayarak yardım istedi.

Abisine atılan iftiranın hesabını sormak için Azra’nın yaşadığı eve giden Ebru, onu yaka paça dövdü.

Çıkışta Cihan ile karşılaşan Ebru, Azra’nın yaptıklarını ona da anlattı.

Ben size Azra’nın kötü birini olduğunu söylemiştim bana inanmadınız

Uzun saatler hastanede babasının başında bekleyen Zeynep, Kader’i almak için Serhat ile birlikte eve döndü.

İkili, verandada sessizce oturan Berrak ile karşılaştı.

Çok geçmeden nedeni ortaya çıktı:

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