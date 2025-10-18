'Güller ve Günahlar'ın 2. bölümünde neler oldu? Berrak, Serhat'ı Can ile mi aldattı?

Haberin Devamı

Dizinin ilk bölümünde;

Tülay ve Erkan'ın konuşmasını duyan, annesinin Berrak babasının ise Serhat olduğunu düşünen Kader, hayalindeki adamı karşısında görünce 'baba' diyerek koşup sarıldı.

Yüzleşmek istemediği her şey tüm gerçekliğiyle karşısında duran Serhat, ne yapacağını bilmez bir halde mahalleden ayrıldı.

Serhat'ın peşinden giden ve her yerde onu arayan Kader, karanlık çökmesine rağmen eve dönmedi. Kader'i aramak yokluğunu tesadüfen öğrenen Zeynep'e düştü.

Kader'in onu saklandığı parkta bulan Zeynep ablasından bir isteği vardı:

Beni Tülay teyzem ile Erkan amcama verme. Annemle babama götür. Babam bugün beni almaya geldi ama çok büyüdüm ya tanımadı, gitti...

Zeynep, sabah ilk iş Kader'in öz ailesini bulmak için yola koyuldu.

Haberin Devamı

Kader ve Zeynep'i beklemediği anda karşısında gören Serhat, neye uğradığını şaşırdı.

Küçük yaşına rağmen çalışmak zorunda olan Kader'in sırtındaki dayak izlerini gören Zeynep, kararını verdi. Serhat karşı çıksa bile Kader'i o evde bırakacaktı…

Başka çaresi olmadığını anlayan Serhat, Kader'in babasını bulana kadar onun evde kalmasına izin verdi ancak bir şartı vardı... Zeynep de kızların dadısı olarak eve yerleşecekti.

Kardeşinin borç batağında olduğunu öğrenen Zeynep, 800 bin TL karşılığında bu teklifi kabul etti.

Bir yandan Kader'in varlığına alışmaya çalışan Serhat, bir yandan da karısının kendisini aldattığı adamı arama devam etti.

Berrak'a dair bir iz arayan Serhat, telefonda bulduğu dövme fotoğrafının peşine düştü.

Haberin Devamı

Hayal için heyecanla beklediği resital günü geldi çattı. Serhat, Hayal'in piyano dinletisini izlemeye ailesiyle birlikte gitti.

Güzel başlayan gün, Serhat'ın kızının hocasının bileğindeki dövmeyi görmesiyle kabusa döndü.

Dizinin 2. bölümünde;

Nezarete götürülen Serhat, piyano hocasının şikayetini geri çekmesiyle serbest kaldı. Zeynep vakit kaybetmeden öğrendiklerini Serhat'a söyledi ve onun aklındaki soru işaretlerini sildi.

Geriye yapılacak bir şey kalmıştı... O da Hayal'den özür dilemek!

Kızının gönlünü almaya çalışan Serhat'ın bu adımı başarısızlıkla sonuçlandı.

Zeynep, çatı katında tesadüfen bulduğu telefonun şifresini açmayı başardı. Arama listesindeki numarayı arayan Zeynep, telefonun açılmasıyla şoke oldu.

Haberin Devamı

Zeynep'in duyduğu sesler, Kader'in babasının Hayal'in doğum günü partisindeki davetlilerden biri olduğunun kanıtıydı...

Berrak orada huzurla uyurken ben cehennemi yaşıyorum

Bulduğu telefonu Serhat'a ulaştırmak için uğraşan Zeynep, Cihan engeline takıldı.

Serhat'ın bir anlık sinirle geri dönüşü olmayan hatalar yapabileceğini söyleyen Cihan, Zeynep'i kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etti.

Serhat da tüm bunlardan habersiz kendi bulduğu izleri takip ediyordu...

Berrak'a beyaz zambak getirildiğini öğrenen Serhat, kamera kayıtlarından sürpriz ziyaretçinin kimliğine ulaştı: Serdar!

Haberin Devamı

Serhat, soluğu abisinin teknesinde alırken sorduğu sorularla onu köşeye sıkıştırdı...

O yatağında huzurla uyurken ben burada cehennemi yaşıyorum

Tüm bunların üzerine bir de Berrak'ın yıllar abisi Can'ı yıllarca hapiste ziyaret ettiğini öğrenmek, Serhat için bardağı taşıran son nokta oldu.

Hesap sormak isteyen Serhat'ı Cihan bir kez daha durdururken hastaneden gelen telefon tüm dengeleri değiştirdi.

Berrak Hanım'ı odaya aldık, istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz

Eşini ziyarete giden Serhat, duymasa da Berrak'la uzun uzun konuştu.

Artık seni sevmiyorum... O zaman seni sevdiğim için uyanmıştım... Şimdi de senden nefret ettiğim için uyan! Sorularıma cevap ver sonra da geber Berrak!

Kader'in odasında sessizce ağladığını gören Zeynep, onu mutlu etmek için harekete geçti. Zeynep'in amacını öğrenen Serhat, onu yalnız bırakmadı.

Haberin Devamı

Gece geç vakitte eve dönen ikili Serhat'ın annesine yakalandıklarından habersizdi...

Cihan'ın aldığı çantayı sahtesiyle değiştiren Azra, İlkim'in fark etmesiyle yakayı ele verdi.

İçine düştüğü durumdan sıyrılmak için 'saldırıya uğradım' diyen Azra, Cihan'ın gazabından kurtulamadı...

DNA testi sonuçları çıktı. Zarfı kendi elleriyle Cihan'a teslim eden Zeynep, Kader'in babasıyla ilgili durumu annesine anlattı.

Kader'in babası Serhat Bey'in abilerinden biri... Ben ne yapacağım anne!

Annesinin fotoğrafını almak isterken düşen Kader'in yardımına Serhat yetişti.

Küçük kızla sohbet eden Serhat, duydukları ile kendini yeni bir çıkmazın içinde buldu.

Ben de üzülünce annem gibi saçlarımla oynuyormuşum... Abiniz öyle dedi.

Parçaları birleştiren Serhat, Kader'in babasının abisi Can olduğunu düşünmeye başladı.

Kasadaki silahı alıp evden çıkan Serhat, bir kez daha abisinin yanına gitti.

Can'ın kendini savunmasına fırsat vermeyen Serhat, onu vurdu.

Zeynep olay yerine geldiğinde her şey için çok geçti.