Güller ve Günahlar'ın 18. bölümünde neler oldu? Berrak köşeye sıkıştı... Tibet nerede?

Dizinin önceki bölümünde;

Tibet ile evlenen Berrak, eve yeni eşiyle birlikte döndü.

Her şeyden habersiz konuşan ikili İlkim'in kendilerini dinlendiğinden habersizdi.

Annesinin Tibet ile evlendiğini beklenmedik bir şekilde öğrenen İlkim, evden kaçtı. Tibet ise arabayla onu takip etmeye başladı.



Panikle babasını arayan İlkim, Zeynep'in tarif ettiği parka yöneldi.

Tam bu sırada Tibet, önüne çıkan İlkim'e arabayla çarptı.

Kızını almak için gittiği yerde kalabalıkla karşılaşan ve İlkim'i yerde hareketsiz yatarken gören Serhat yıkıldı.

Bir anlık da olsa kendine gelen ve "Keşke hep seninle kalsaydım baba" diyen İlkim'in gözleri kapandı...

Dizinin yeni bölümünde;

Hemen hastaneye kaldırılan İlkim, ameliyata alındı.

Çaresizce kızından gelecek iyi haberi bekleyen Serhat'ın en büyük destekçisi Zeynep'ti.

Önce kızına ulaşmaya çalışan Berrak, ardından da Can, Cihan ve Hayal yaşanan kazayı öğrendi.

Berrak'ın hastaneye gelişi, Serhat için bardağı taşıran son damla oldu.

Seninle evlendiğim güne lanet olsun. İlkim'i senden koruyamadım ya bana da yazıklar olsun

Saatler sonra İlkim'den güzel haber geldi. Doktor ameliyatın iyi geçtiğini söyledi.

Kızının sevincini yaşayamadan Tülay'ın telefonu ile alt üst olan Berrak, Tibet'i arayarak onu eve çağırdı.

Tibet'e "İlkim'e çarpan sen miydin" diye soran Berrak, "Hayır" yanıtını aldı.

Berrak'ı ikna ettiğini düşünen Tibet'in hesaba katmadığı bir şey vardı: İlkim'in uyanınca söyleyecekleri...

Gözünü açar açmaz karşısında babasını gören İlkim, ona kazayı anlattı:

O çarptı baba... Tibet Amca çarptı bana...

Herkesi hastanede bırakıp eve giden Serhat, Zeynep'in tüm engelleme çabalarına rağmen silahını alıp Tibet'in ofisine doğru yola çıktı.

Serhat'ı durdurmaya gücü yetmeyen Zeynep, çareyi polisi aramakta buldu.

Cihan'dan boşanmak için gün sayan Azra, onun oyununa gelince duruşma saatini kaçırdı.

Dört gözle beklediği boşanma haberi gelmeyen Ebru, sinir krizi geçirdi.

Mustafa'nın Tibet'e olan borcu konusunda Berrak'tan yardım istemeye giden Azra, aldığı cevap karşısında şaşkına döndü.

Rahat olun Tibet o paranın peşine düşecek durumda değil

Üst üste yaşadığı olayları atlatmaya çalışan Berrak, karşısında yıllar önce kendisini terk eden annesini görünce bir kez daha yıkıldı.

Anne-kızın hesaplaşması kötü bitti.

Kızının intikamını almaya kararlı olan Serhat, yeni bir plan yaptı. İki eski eşin konuşmasını duyan Zeynep aklında onlarca şey kurdu.

Aynı dakikalarda Berrak ile buluşan Serhat, onu evlenme teklifi ettiği eve götürdü.

Dizinin final sahnesinde;

Berrak, Serhat ile arasının düzeleceğini düşünürken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Sana yıllar önce burada evlenme teklif etmiştim... Şimdi daha basit bir soru soracağım: Tibet nerede?

Tibet'i öldüren ve cesetten Nejat'ın yardımıyla kurtulan Berrak, Serhat'a İlkim'in evden çıktığı andan beri Tibet'i görmediğini söyledi.

Ancak Serhat'ın ikna olmaya niyeti yoktu: