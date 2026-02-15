Güller ve Günahlar'ın 17. bölümünde neler oldu? Serhat yıkıldı... İlkim yaşayacak mı?

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

İlkim, Hayal, Kader ve Zeynep'i alıp at çiftliğine giden Serhat'ın yolu Tibet'in adamları tarafından kesildi.

Zeynep sana güveniyorum... Kızlar sana emanet. Çocuklar korkuyorsa sen sakin olacaksın. Anne-baba olmanın ilk kuralı bu

Serhat'a kurduğu tuzağı Berrak'a izleten Tibet, onu kendisiyle evlenmeye ikna etti.

Kızları güvenli bir yere bırakan Zeynep, Serhat'ı almak için geri döndü.

Kendisine çevrilen silahlardan tanımadığı bir grup maskeli adam tarafından kurtarılan Serhat, gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı.

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Zeynep, kendilerini kurtaran telefonun Serhat'ın babasından geldiğini öğrenince şaşırdı. Kızları Berrak'a bırakan Serhat, otele gidip bütün güvenlikleri harekete geçirdi.

Azra'ya nispet yapmak için Cihan'ı onun çalıştığı kafeye götüren Ebru, abisinin tefeciden 500 bin TL borç aldığını öğrendi.

Zeynep ve Serhat'ın büyük bir tehlike atlattığını öğrenen Ebru, abasını aradı. Zeynep ise kardeşine karşı her zamankinden daha acımasızdı.

Mutfakta tek başına oturan Zeynep, Serhat'ın gelişiyle irkildi. 'Sevgililer Günü' ile ilgili konuşmaya başlayan ikiliden Zeynep, eskiden 14 Şubat'ları heyecanla beklediğini söyledi.

Serhat'a "Anneme yardım ederdim, belki siz de bizden eski eşinize bizden çiçek almışsınızdır" diyen Zeynep'in kafası duydukları ile karıştı:

Seni görmüş olsam unutmazdım...

Haberin Devamı

Tibet'in evlilik baskısı nedeniyle köşeye sıkışan Berrak, İlkim'in ağzını yokladı ancak kızının sert tepkisiyle karşılaştı.

Sevim, derneğin yemeğine Zeynep ile birlikte katılma kararı aldı. Öncesinde gelinini defalarca tembihleyen Sevim, Zeynep'ten kendisine 'Sevim Anne' demesini istedi.

Sedef gelişmeleri vakit kaybetmeden Berrak'a haber verdi.

Zeynep ile Sevim'i zor duruma düşürmek için plan yapan Berrak, Ebru'yu aradı ve onu kendi tarafına çekmek istedi.

Herkesten habersiz otele giden ve masadaki yerini alan Berrak, tavırlarıyla davetlilerin tadını kaçırdı. Zeynep'in boynundaki mücevherleri gören Berrak, sözleriyle onu da zehirledi.

Haberin Devamı

Azra'nın da etkinlikte olduğunu düşünen ve ona meydan okumak isteyen Ebru, soluğu otelde aldı.

Tüm çabalarına rağmen içeri girmeyi başaramayan Ebru, Serhat'ı karşısında görünce şoke oldu.

Bir umutla ablasından yardım isteyen Ebru'nun bu isteği de geri çevrildi.

Ben senin adına utanmaktan yoruldum artık

Ebru'nun yapayalnız kaldığını gören Berrak, onu en zayıf yerinden vurdu. Ancak Ebru, Berrak'ı buna pişman etti.

Avukatlarından Berrak'ın mal paylaşımı için yeniden dava açma hazırlığında olduğunu öğrenen Serhat, en büyük şoku şahitlerin adını duyunca yaşadı...

Serhat, yemek çıkışı İlkim ile konuşmaya gitti.

Haberin Devamı

Zeynep'i arayarak Berrak'ın planlarını haber veren Ebru, ablasına kendisine yapılan yalancı şahitlik teklifinden de bahsetti.

Tecer Ailesi akşam yemeğinde bir araya geldi. Zeynep'in Berrak'ın sözleri nedeniyle gergin olduğunu fark eden Serhat, sonrasında onun gönlünü almayı başardı.

Sen Berrak ile benim savaşımda bir nesne değilsin... Sana olan güvenimi, inancımı sorgulama... Şüphe etme...

Pelin'in köşeye sıkıştırdığı Cihan, eve öfkeli bir şekilde döndü. Üzerine Ebru'nun tavırları da eklenince ikili arasındaki gerilim tırmandı.

Ben sana muhtaç değilim, sahipsiz değilim... Sana minnet etmem!

Sabah ilk iş eve dönen Ebru, annesine onu içeri alması için yalvardı ancak Refika bunu kabul etmedi.

Tibet ile evlenen Berrak, eve yeni eşiyle birlikte döndü.

Haberin Devamı

Her şeyden habersiz konuşan ikili İlkim'in kendilerini dinlendiğinden habersizdi.

Annesinin Tibet ile evlendiğini beklenmedik bir şekilde öğrenen İlkim, evden kaçtı. Tibet ise arabayla onu takip etmeye başladı.

Panikle babasını arayan İlkim, Zeynep'in tarif ettiği parka yöneldi.

Tam bu sırada Tibet, önüne çıkan İlkim'e arabayla çarptı.

Kızını almak için gittiği yerde kalabalıkla karşılaşan ve İlkim'i yerde hareketsiz yatarken gören Serhat yıkıldı.

Bir anlık da olsa kendine gelen ve "Keşke hep seninle kalsaydım baba" diyen İlkim'in gözleri kapandı...