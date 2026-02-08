×
Güller ve Günahlar'ın 16. bölümünde neler oldu? Zeynep ile Serhat'ı kim kurtardı?

Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Güller ve Günahlar” 16. bölümü ile ekranlardaydı...

Dizinin yeni bölümünde,

Uyandığında Kader'in evde olmadığını fark eden Zeynep, Serhat'a haber verdi. Kamera kayıtlarını izleyen ve Kader'in sabaha karşı kimseye görünmeden evden çıktığını gören Serhat, adamlarını harekete geçirdi.

Ebru, annesine not bırakarak evi terk etti. Kızının Cihan'ın yanında olduğunu öğrenen Refika, onu bulmak için Azra ile birlikte yollara düştü. Azra'yı evden çıkarken gören Sevim, eski gelininin çantasını aradı.

Kader'i bulmak için var gücüyle uğraşan Serhat, önce Berrak'ın ardından da Tibet'in evine gitti.

Eğer Kader'in kaçırılmasının ardında senin parmağın varsa, polis bile alamaz seni benim elimden

Aynı dakikalarda Kader, hiç tanımadığı bir kadın ile uçurumun ucundaydı...

Serhat ile birlikte Kader'den gelecek haberi bekleyen Zeynep, Can'dan duydukları ile yıkıldı:

Bir kız çocuğu cesedi bulunmuş... Kader'in yaşlarında

Zeynep kendine geldiğinde ölen çocuğun Kader olmadığını öğrendi. Çok geçmeden gelen telefon herkese derin bir nefes aldırdı.

Zeynep Abla ben polis amcaların yanındayım

Sevim'in şikayetçi olduğu Azra, tutuklanmak üzereyken yardımına yetişine Cihan onu kurtardı. Karakol çıkışı annesiyle karşılaşan Ebru, tüm ısrarlara rağmen ailesi yerine Cihan'ı tercih etti.

Ebru'nun not bırakarak evden kaçtığını kocasından saklayan Refika, Zeynep'in gelişiyle köşeye sıkıştı. Zeynep her şeyi bir çırpıda babasına anlattı.

İlkim, kardeşi Hayal ile arasındaki buzları eritirken Zeynep ile gerginliğine de bir son verdi.

Berrak'a olan davranışından dolayı İlkim'den özür dileyen Zeynep, genç kızın gönülü almayı başardı.

Geceyi barda tanıştığı kızla geçiren Can, sabah onu otelin yeni muhasebecisi olarak karşısında görünce büyük şok yaşadı.

Beklemediği bir anda Berrak'ı karşısında gören Arif, ona gerçekleri kendisine anlattığı için teşekkür ederken bir anda fenalaştı.

Berrak, Tülay ile birlikte Arif'i hastaneye yetiştirdi.

Babasının durumunu haber alan Zeynep, hastaneye koşarken Tülay'ın haber verdiği Ebru da hastaneye doğru yola çıktı.

Hastane koridorundaki karşılaşma her iki taraf için de gergin başladı. Tüm itirazlara rağmen babasını görmenin bir yolunu bulan Ebru, odadan kovuldu.

İlkim, Hayal, Kader ve Zeynep'i alıp at çiftliğine giden Serhat'ın yolu Tibet'in adamları tarafından kesildi.

Zeynep sana güveniyorum... Kızlar sana emanet. Çocuklar korkuyorsa sen sakin olacaksın. Anne-baba olmanın ilk kuralı bu

Serhat'a kurduğu tuzağı Berrak'a izleten Tibet, onu kendisiyle evlenmeye ikna etti.

Kızları güvenli bir yere bırakan Zeynep, Serhat'ı almak için geri döndü.

Kendisine çevrilen silahlardan tanımadığı bir grup maskeli adam tarafından kurtarılan Serhat, gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı.

