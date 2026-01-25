×
Güller ve Günahlar'ın 14. bölümünde neler oldu? Beklenen haber geldi... Zeynep'in büyük sevinci

Güncelleme Tarihi:

Güller ve Günahların 14. bölümünde neler oldu Beklenen haber geldi... Zeynepin büyük sevinci
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 00:18

Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Güller ve Günahlar” 14. bölümü ile ekranlardaydı...

Dizinin yeni bölümünde;

Berrak'ın evliliklerini açıklamakla tehdit ettiği Zeynep, onu kendi silahıyla vurdu ve röportaj teklifini kabul ederek tüm Türkiye'ye artık 'Zeynep Tecer' olduğunu ilan etti.

Serhat ile Zeynep arasındaki evliliğin gerçek olup olmadığını öğrenmek isteyen Berrak, evdeki hizmetçiye işbirliği teklif etti.

İkilinin telefon konuşmasına şahit olan Zeynep, durumu Serhat'a haber verdi.

Sürpriz evliliği Sevim'e de duyuran Berrak, eski kayınvalidesini tarafına çekmeyi başaramadı.

Cihan'dan boşanacağı günün hayalini kuran Azra'ya yardım eli Mustafa'dan uzandı.

Azra ile Mustafa'yı birlikte gören Serhat, faturayı Zeynep'e kesti:

Bir daha benden bir şey saklama

Kader'i almak için hayatını baştan sona değiştiren Zeynep'e beklediği haber geldi.

Serhat'ı arayan avukat Ergin, ikiliye Kader'i alabileceklerini söyledi. Güzel haberi duyan Zeynep, Serhat'a sıkı sıkı sarıldı.

Azra'nın oğlunu aldattığını düşünen Sevim, bütün eşyalarını bir kamyona yükleyerek eski gelinine gönderdi.

İlkim ve Hayal'i evliliklerinin formalite olduğuna ikna eden Zeynep, güzel haberi onlara da verdi.

Bugün kardeşinizi almaya gidiyoruz

Oğlunun kaybetme korkusuyla yüzleşen Tibet, gerçeği Serhat'a anlatmaya karar verdi. Serhat'a uzun bir mektup yazan Tibet, zarfı göndermeden önce son kez Berrak'ı aradı.

Zeynep'in servet peşinde olduğunu düşünen Sevim, hazırlattığı evlilik sözleşmesini de alıp okulun yolunu tuttu.

Zeynep, Sevim'in cümlesini tamamlamasına bile fırsat vermeden sözleşmeyi imzaladı.

Berrak'ın yönlendirmesiyle Kader'in eşyalarını İlkim'in odasına taşıtan Cansu, evde yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Yaşananların ardında Cansu'nun olduğunu düşünen Zeynep, vakit kaybetmeden onu evden kovdu.

Zeynep, ailesinin doğum gününü unuttuğunu düşünüp düşüncelerini Kader ile paylaşırken, Serhat'ın telefonu her şeyi değiştirdi.

Mimar ile görüşmek için otele gittiğini düşünen Zeynep, karşısında ailesini ve özenle hazırlanan masayı görünce şoke oldu.

Aynı dakikalarda Mustafa ise Azra'nın annesinin hastane masraflarını ödeyebilmek için bütün ailesini zora sokacak imzayı atıyordu...

Dizinin final sahnesinde;

Abisini almak için otelin bahçesine inen Zeynep, gördüğü manzara karşısında yıkıldı.

Zeynep, Mustafa ile Ömer arasındaki konuşmaya şahit oldu.

Sen beni yaralayanın kim olduğunu biliyordun ve sustun öyle mi?

