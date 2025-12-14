Güller ve Günahlar'ın 10. bölümünde neler oldu? Kader artık devlet korumasında!

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

İlk iş günü öncesi anne ve babasının duasını almak için eve giden Zeynep, Ebru'nun mesaide olduğunu ve geceyi otelde geçirdiğini öğrendi.

Zeynep'in Ebru'dan sorulacak bir hesabı vardı...

Otelde Serhat ile karşılaşan Zeynep, ona Berrak'ın herkese hamile olduğunu söylediğinden bahsetti.

Berrak'a elini bile sürmediğini söyleyen Serhat, 4 yıl öncesine döndü... Kliniği arayarak hamilelik iddiasının gerçek olduğunu öğrenen ve şoke olan Serhat'a Berrak'ın söyleyecek bir çift sözü vardı:

Bu ikimizin bebeği Serhat... Şimdi söyle bakalım hala boşanmak istiyor musun, yoksa onu da doğurup Kader gibi evlatlık mı vereyim?

Dizinin yeni bölümünde;

Hamileliğin gerçek olma ihtimaliyle çıldıran Serhat, Berrak'ı da alıp doktorun yolunu tuttu. Bütün öfkesini doktordan çıkaran Serhat, Berrak'ı otele kapattı.

Cihan ile Ebru'nun geceyi birlikte geçirdiği dedikodusu bütün otele yayıldı. Can, çözümü Ebru'nun yerini değiştirmekte buldu.

İlk iş gününe heyecanla başlayan Zeynep'in günü Serhat'ın hediyesiyle daha da güzelleşti.

Berrak'ın mesajını Tibet'e ileten Cihan bu kez ret yanıtını aldı.

Sırf işlerim bozulmasın diye alakamın olmadığı bir çocuğun babası olmayı kabul etti ama bakımını üstlenemem. Berrak'a bunu da ilet!

Otelden ayrılıp eve dönen Berrak, İlkim ve Hayal'in sert tepkisiyle karşılaştı.

Senin çocuğun olmak feci bir şey!

Kızların aksine Kader annesini her zamanki sevecenliği ile karşıladı:

Ben seni affettim anne...

Annelerine ceza vermek isteyen İlkim ve Hayal, ona unutamayacakları bir an yaşattılar. Kızların bu hamlesi Berrak'tan çok Serhat'a zarar verdi.

Öfkesini Zeynep'ten çıkarmak isteyen Berrak'a Serhat engel oldu.

Ben Kader'i de alıp bu evden gideceğim. Ben bu evde bu kadınla yaşamaya devam etmeyeceğim

Zengin olmak için her şeyi yapabileceğini söyleyen Ebru, Cihan'ın radarına girdi. Cihan, yasa dışı işlerini Ebru'ya yaptırmaya başladı.

Azra'nın verdiği zarfı istediği adrese götüren Mustafa, sır dolu geçmişi çözmeye başladı. Yaşadığı baskıya daha fazla dayanamayan Azra, 6 yıl önce yaşanan kazayı ve Cihan'ın işkencelerini Mustafa'ya anlattı.

Zeynep'in işe başladığı kolejdeki tüm öğretmen ve öğrenciler özel bir gecede bir araya geldi. Zeynep, ilk kez katıldığı etkinliğe Serhat'ın kendisi için aldığı elbiseyle damga vurdu.

Sedef'in teklifini 'Zeynep'e söz verdim' diyerek reddeden Serhat, onu dansa kaldırdı. Serhat, Zeynep'e Berrak ile boşandıklarını söyledi.

Berrak'ın olduğu evde kalmayacağını söylemiştin... Boşandık. Bizimle kalman için ne yapabilirim?

İş yerinde zor bir gün geçiren Ebru, annesinin telefonuyla daha da köşeye sıkıştı:

Yatağının altındaki paraları buldum

Haksız yere suçlandığını düşünen Ebru, kendisini Cihan'a bıraktı. Yaşadığı pişmanlıkla eve dönen Ebru, annesinden gözyaşlarıyla özür diledi.

Olmuyor anne... Ben sana, babama , aileme layık biri olamıyorum ama yemin ederim denedim

Sabah erken saatlerde sosyal hizmetler yetkilileri Kader'e şiddet uygulandığı iddiasıyla Tülay ile Erkan'ın evine gitti. Kader'in Zeynep ile yaşamaya başladıklarını öğrenen yetkililer verilen adrese gidip Kader'i devlet korumasına aldılar.

Serhat, duruma müdahale etmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı.

Zeynep, biraz sakinleştikten sonra yaşananlara Berrak'ın sebep olduğunu fark etti. Zeynep'e Berrak'ın bir teklifi vardı:

Bu kadar çok seviyorsan evlat edin

Sevim'in DNA testi yaptırdığını öğrenen Berrak, sonuçları kızların göreceği şekilde masaya bıraktı.

Bir bahaneyle Hayal'i Serhat'ın odasına gönderen Berrak, onun laboratuvar sonuçlarını görmesini sağladı.

Hayal, elindeki zarflarla birlikte soluğu İlkim'in odasında aldı.

Babam onun çocukları olduğumuzdan şüphe etmiş

Kader'i evlat edinebilmek için avukatla görüşen Zeynep, evli olmadığı için bu isteğinin gerçekleşemeyeceğini öğrendi.

Çıkmaza giren Zeynep'e beklemediği teklif Serhat'tan geldi: Benimle evlen!