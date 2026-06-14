Güller ve Günahlar'dan sezona muhteşem veda

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Zeynep sonunda düğün için uygun mekanı seçti. Kararını söylemek için Serhat'ı aradı ve ikili otelde buluşmak için sözleşti.

Karısının yanına giderken, takip edildiğini fark eden Serhat araçtan indi.

Baban seninle konuşmak istiyor Tecer ama bu kez telefonla değil, yüz yüze...

Takip edildiğini fark eden Serhat, çoktan abisine haber vermişti…

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Serhat babasının onu beklediği yere ulaştıktan kısa bir süre sonra polisler de olay yerine geldi.

Haberi alan Yusuf Tecer, adamlarının da yardımıyla kaçmayı başardı.

Pelin ile birlikte yeni bir işe başlamaya karar veren Ebru, onunla buluşmak için evden çıktı.

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İkili yeni ofislerine giderken, Yusuf’un adamları karafından kaçırıldı.

Oğlu tarafından polise ihbar edilen Yusuf Tecer’in Serhat’a iletilmesini istediği bir mesajı vardı:

Babanız yaptıklarınıza çok kızdı. Dizlerinizin üzerine çöküp affedilmek için yalvaracakmışsınız…

Düğün hazırlıklarına başlayan Zeynep, İlkim, Kader ve Hayal’i e yanına alarak gelinlik bakmaya gitti. İstediği modele bir türlü karar veremeyen Zeynep, Ebru’yu da yanına çağırdı.

Yürüdüğünü herkesten saklayan Cihan, intikam planları yaparken Kader’in onu gördüğünden habersizdi…

Bahçede Azra ile karşılaşan Kader, gördüklerini ona da söyledi:

O amca… Cihan Amca… Odasında yürürken gördüm

Kader’in yürüdüğünü herkese ispatlamaya karar veren Azra, yaptığı planla bunu başardı.

Kusura bakma anne böyle öğrenmeni istemezdim…

Herkes büyük bir şok yaşarken, Serhat abisiyle ilgili kararını çoktan verdi ve onu evden gönderdi.

Yaşanan tüm tatsızlıkları unutturmak isteyen Ebru, ablası için bekarlığa veda partisi organize etti.

Ebru’nun paylaşımlarından partinin olduğu mekanı öğrenen Berrak, Zeynep’in tadını kaçırmak için her yolu denedi:

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Sen bir geçiş ilişkisisin ve bitmeye mahkumsun

Düğün günü Serhat’ın doğum gününe denk gelse de, Zeynep bu günü kutlamayı ihmal etmedi.

Ailesinden gelen hediyeleri kabul eden Serhat, babasının gönderdiği notla bir kez daha alt üst oldu.

Düğün günü geldi çattı. Zeynep ile Serhat’ın evlenmesini hazmedemeyen Berrak, organizasyon şirketini arayarak düğüne kendi imzasını atmayı başardı.

Ebru ve Pelin’in devreye girmesiyle kriz büyümeden çözüldü.

Düğüne gitmek için yola çıkan Sevim, İlkim, Hayal ve Kader’in içinde olduğu araç kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu.

Babasının telefonu ile çocukların kaçırıldığını öğrenen Serhat, onları kurtarmak için harekete geçti.

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Ebru’dan Sevim’in ağlayarak otele geldiğini ancak çocukların yanında olmadığını öğrenen Zeynep’e gerçeği Can söyledi.

Yusuf’un adamları tarafından alınan Cihan, Kader’in Serhat’ın öz çocuğu olduğunu öğrendi.

İlkim ile Hayal’i sağ sağlim otele getiren ve abisine emanet eden Serhat, bu kez Kader için harekete geçti.

Zeynep, peşinden koşsa da Serhat’ı durdurmaya yetişemedi…