Güller ve Günahlar'dan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu?

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Zeynep'i düğün günü bir başına bırakmak zorunda kalan Serhat, Kader'in peşine düştü.

Berrak ile birlikte babasının evine giden Serhat ile Berrak'a kapıyı Cihan açtı.

Kendisine hayatının en büyük ihanetini yaşatan iki kişiye hesap soran Serhat, eve eli boş döndü.

Aradan 3 ay geçti...

Her gün Kader'de gelecek iyi haberi bekleyen Zeynep, bir kez daha karakolun yolunu tuttu.

Bir haber gelirse biz size haber veririz. 3 ay oldu. Bu kadar süre haber gelmemesi iyiye işaret değil

Serhat'ın adamları tarafından takip edildiğini fark eden Zeynep, onunla buluşmak için otele gitti.

Haberin Devamı

Baban bana kötülük yapar diye mi korkuyorsun? Yeterince canımı yaktı... Daha fazlasını yapamaz

Zeynep'in parmağındaki yüzük, Serhat'ın dikkatinden kaçmazken, çantadan çıkan evrak her şeyi alt üst etti.

Kader'i evlatlık alabilmek için evlenmiştik ya... Kader yoksa evli kalmamızın da anlamı yok

Anlaşmalı boşanma evraklarını ilk imzalayan Zeynep oldu. Telefonuna gelen mesajla şaşkına dönen Zeynep, Serhat'ın imzasını beklemeden otelden ayrıldı.

Ebru durumu Serhat'a haber verdi.

Kader'i bulma umuduyla verilen adrese giden Zeynep'i dolandırıcın elinden Serhat kurtardı.

Babasının arayarak görüşmek istediğini söylediği Serhat, vakit kaybetmeden yola çıktı. Baba-oğulun yıllar sonraki karşılaşması oldukça sert geçti.

Maddi olarak büyük sıkıntı yaşayan Berrak, annesi ile birlikte Zeynep'in ailesinin yaşadığı mahalleden taşındı.

Haberin Devamı

Bulgaristan'da bir barakada tutulan Kader, Serhat'a ulaşmayı başardı. Küçük kız etrafında gördüklerini anlatmaya çalışsa da Serhat yeterli bilgiye ulaşamadı.

Bekir ile yaptığı konuşmayı hatırlayan ve parçaları birleştiren serhat, Kader'in Bulgaristan'da olduğuna emin oldu, avukatı ile yola çıktı.

Aynı dakikalarda Pelin ile Ebru'nun konuşmasına şahit olan ve Kader'in Bulgaristan'da olabileceğini öğrenen Zeynep de harekete geçmişti...

Cihan'ın tehditle köşeye sıkıştırdığı Gamze, Azra'nın evine gitti ve dediği her şeyi harfiyen yerine getirdi.

Deniz'i almak için yaptığı plan başarıyla sonuçlanan Cihan, hem Azra'yı hem de Mustafa'yı zor durumda bıraktı.

Haberin Devamı

Birbirlerinden habersiz geldikleri Bulgaristan'da karşılaşan Zeynep ile Serhat, birlikte Kader'i aramaya başladılar.

Bekir'in Serhat'a çalıştığını öğrenen Cihan, onun ölüm emrini verdi. Olup biteni avukatından haber alan ve Zeynep'in katil olmakla suçlandığını öğrenen Serhat, Sonay'dan karısını İstanbul'a götürmesini istedi.

Zeynep'i arabaya bindirmeyin yolunu bulan Serhat, sonunda Kader'e ulaştı.

Aylar sonra gelen bu kavuşma silah sesiyle gölgelendi...

Haberin Devamı