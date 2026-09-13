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Güller ve Günahlar'dan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel
Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 00:11

Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı Kanal D’nin iddialı dizisi “Güller ve Günahlar” 2. sezonun ilk bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin yeni bölümünde;

Zeynep'i düğün günü bir başına bırakmak zorunda kalan Serhat, Kader'in peşine düştü.

Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

Berrak ile birlikte babasının evine giden Serhat ile Berrak'a kapıyı Cihan açtı.

Kendisine hayatının en büyük ihanetini yaşatan iki kişiye hesap soran Serhat, eve eli boş döndü.

Aradan 3 ay geçti...

Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

Her gün Kader'de gelecek iyi haberi bekleyen Zeynep, bir kez daha karakolun yolunu tuttu.

Bir haber gelirse biz size haber veririz. 3 ay oldu. Bu kadar süre haber gelmemesi iyiye işaret değil

Serhat'ın adamları tarafından takip edildiğini fark eden Zeynep, onunla buluşmak için otele gitti.

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Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

Baban bana kötülük yapar diye mi korkuyorsun? Yeterince canımı yaktı... Daha fazlasını yapamaz

Zeynep'in parmağındaki yüzük, Serhat'ın dikkatinden kaçmazken, çantadan çıkan evrak her şeyi alt üst etti.

Kader'i evlatlık alabilmek için evlenmiştik ya... Kader yoksa evli kalmamızın da anlamı yok

Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

Anlaşmalı boşanma evraklarını ilk imzalayan Zeynep oldu. Telefonuna gelen mesajla şaşkına dönen Zeynep, Serhat'ın imzasını beklemeden otelden ayrıldı.

Ebru durumu Serhat'a haber verdi.

Kader'i bulma umuduyla verilen adrese giden Zeynep'i dolandırıcın elinden Serhat kurtardı.

Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

Babasının arayarak görüşmek istediğini söylediği Serhat, vakit kaybetmeden yola çıktı. Baba-oğulun yıllar sonraki karşılaşması oldukça sert geçti.

Maddi olarak büyük sıkıntı yaşayan Berrak, annesi ile birlikte Zeynep'in ailesinin yaşadığı mahalleden taşındı.

Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

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Bulgaristan'da bir barakada tutulan Kader, Serhat'a ulaşmayı başardı. Küçük kız etrafında gördüklerini anlatmaya çalışsa da Serhat yeterli bilgiye ulaşamadı.

Bekir ile yaptığı konuşmayı hatırlayan ve parçaları birleştiren serhat, Kader'in Bulgaristan'da olduğuna emin oldu, avukatı ile yola çıktı.

Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

Aynı dakikalarda Pelin ile Ebru'nun konuşmasına şahit olan ve Kader'in Bulgaristan'da olabileceğini öğrenen Zeynep de harekete geçmişti...

Cihan'ın tehditle köşeye sıkıştırdığı Gamze, Azra'nın evine gitti ve dediği her şeyi harfiyen yerine getirdi.

Deniz'i almak için yaptığı plan başarıyla sonuçlanan Cihan, hem Azra'yı hem de Mustafa'yı zor durumda bıraktı.

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Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

Birbirlerinden habersiz geldikleri Bulgaristan'da karşılaşan Zeynep ile Serhat, birlikte Kader'i aramaya başladılar.

Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

Bekir'in Serhat'a çalıştığını öğrenen Cihan, onun ölüm emrini verdi. Olup biteni avukatından haber alan ve Zeynep'in katil olmakla suçlandığını öğrenen Serhat, Sonay'dan karısını İstanbul'a götürmesini istedi.

Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

Zeynep'i arabaya bindirmeyin yolunu bulan Serhat, sonunda Kader'e ulaştı.

Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

Aylar sonra gelen bu kavuşma silah sesiyle gölgelendi...

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Güller ve Günahlardan 2. sezona muhteşem dönüş... 33. bölümde neler oldu

 

 

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#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel

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