×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Güller ve Günahlar'da ters köşe yapacak

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Neslihan Arslan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 10:55

Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'da ters köşe bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Neslihan Arslan'dan itiraf. Hayatta kendinden başka kimseye en ufak acıması olmayan şirret bir kadın olan Tülay rolüne hayat veren başarılı oyuncu, "Genelde oynamaya çalıştığım karakterler arasında benzerlik olmamasını kovalarım" deyip ekledi: "Tülay, akıl ve duygusal olarak çok uzağımda. Tam da olmasını istediğim gibi çalışması, çıkarması zor bir karakter."

Haberin Devamı

"DİZİMİZ İÇİN TİTİZLENİYORUZ"

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Nimet karakteriyle iz bırakan Neslihan Arslan, Güller ve Günahlar ekibinin projeye olan inancına da dikkat çekti. Nimet'i mumla aratacak Tülay rolü için sevilen isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Herkesin üstüne titizlendiği ve fazlasını katmaya çalıştığı bir işimiz var" ifadesini kullandı.

Güller ve Günahlarda ters köşe yapacak

BİR SIRLA DEĞİŞEN HAYATLAR

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstlendiği Güller Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat'ın (Murat Yıldırım) hikâyesini anlatıyor. Eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.

Haberin Devamı

Güller ve Günahlarda ters köşe yapacak

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D'de ekran yolculuğuna başlıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güller Ve Günahlar#Neslihan Arslan#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!