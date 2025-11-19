Güller ve Günahlar'da sessiz çığlık... Duygusal zorbalık ekrana taşındı!

Haberin Devamı

DERİNDEN ETKİLEYEN SAHNELER

Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisinde, Cihan (Serdar Orçin) karakterinin Azra’ya (Aleyna Solaker) uyguladığı baskı ve manipülasyon, büyük yankı uyandırdı. Kapalı kapılar ardında yaşanan ama çoğu zaman dile getirilemeyen duygusal zorbalığın ekranda bu kadar gerçekçi anlatılması, izleyicilere “Bu da bizim hikâyemiz” dedirtti. Azra’nın sessizce içine attığı duygularıyla, toplumda binlerce kişinin yaşadığı çıkmazı yansıtan dizi, görmezden gelinen aile içi psikolojik şiddeti görünür kılmasıyla takdir topladı.

UZMANDAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

Konuyla ilgili CNN TÜRK’e değerlendirmelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Şenay Dayan, bu tür yapımların toplumdaki gizli şiddeti gün yüzüne çıkarmada önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Dayan, “Birçok izleyici bu sahneleri izlediğinde kendisiyle yüzleşecek. ‘Evet, bu kadının yaşadığı zorbalığı ben de yaşıyorum’ diyebilir. Bu ilişkilerde en önemli sorun, duyguların konuşulmaması. Bir partner kendini diğerinden üstün görüyor ve ilişkiyi tamamen kontrol etmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“SENARYO GÜÇLÜ MESAJLAR VERİYOR”

Dizide psikolojik şiddetin merkezinde yer alan Azra karakterine hayat veren Aleyna Solaker ise rolü ve konunun toplumsal önemine değindi. Kadına yönelik şiddetin kendisi için ‘kırmızı çizgi’ olduğunu vurgulayan Solaker, senaryonun bu hassas konuya özendirici değil, aksine bilinçlendirici bir yaklaşım sunduğunu belirtti.

Güller ve Günahlar, güçlü dramatik anlatımıyla cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…