Güller ve Günahlar'da şenlik havası... Sırlar ekranda, kahkaha sette!

Haberin Devamı

KAMERA ARKASINDA KAHKAHA DOLU DAKİKALAR

Ekranda güllerin güzelliği kadar büyüleyici, dikenleri kadar acımasız bir hikâye anlatan Güller ve Günahlar, set arkasında ise tam tersi bir atmosfer sunuyor. Dizide Sevim karakterine hayat veren Gülenay Kalkan'ın Instagram'dan paylaştığı karelerde oyuncu kadrosunun sıcak ilişkisi, eğlenceli sohbetleri ve çekim aralarındaki kahkahalar dikkat çekiyor.

EKİP UYUMU İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLİYOR

Güller ve Günahlar'ın güçlü oyuncu kadrosu, setteki uyumuyla da öne çıkıyor. Oyuncuların samimi bağları, karakterler arasındaki çatışmaların ve duygu yoğunluğunun ekrana en gerçek hâliyle yansımasını sağlıyor.

Haberin Devamı

SANAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Dizinin oyuncuları aktif sanal medya paylaşımlarıyla hayranlarını sürekli bilgilendiriyor. Kalkan'ın renkli kareleri kısa sürede binlerce beğeni alırken, setten minik tüyolar veren diğer oyuncuların gönderileri de izleyicilerin merakını artırıyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi Kanal D'de...