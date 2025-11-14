Güller ve Günahlar'da oyun yeniden başlıyor! Berrak gözünü kararttı

Haberin Devamı

KADER, ZEYNEP'İ YIKIYOR

Cumartesi ekranının en çok izlenen yapımı Güller ve Günahlar'ın yeni tanıtımı nefes kesti. Berrak'ın Kader hamlesiyle çılgına dönen Zeynep'in gözyaşları içinde soluğu mahallede aldığının görüldüğü dizide, Kader'in "Gelemem" sözü onu yıktı. Duygu fırtınası estiren sahnede Zeynep'in teselliyi Serhat'ın kollarında bulması ikili arasında yaşanan duygusal yakınlaşmanın yeni ipucu oldu.

"HERKES BEDEL ÖDESİN"

Serhat'ın, "Günahın bedelini o çocuk ödeyecek. Öyle bir dünya yok. Kızlara gerçek sebebi söyleyeceğim" diyerek rest çektiği tanıtımda, Berrak'ın geri adım atmaması heyecan dozunu yükseltti. Cihan'ın "Boşuna çırpınıyorsun" diye çıkıştığı Berrak'ın "Oyun daha yeni başlıyor. Bu aileden ahlaksız damgası yiyen tek kişi olmak ağırıma gidiyor. Herkes payına düşen bedeli ödesin" sözleri kafaları karıştırdı.

Haberin Devamı

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de.