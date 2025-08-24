×
Güller ve Günahlar'da okuma provası heyecanı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 15:03

Kanal D’nin yeni sezon dizisi Güller ve Günahlar’ın okuma provasından renkli kareler geldi. Başrollerde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’i buluşturan dizi, güçlü senaryosu ve iddialı kadrosuyla şimdiden heyecan yarattı.

ENERJİ YÜKSEK, KAHKAHALAR BOL
NGM imzalı dizinin okuma provasında ekip ilk kez yan yana geldi. Samimi sohbetlerin ve kahkahaların eksik olmadığı buluşmada, oyuncular arasındaki uyum göz doldurdu. Sosyal medyada paylaşılan kareler ise kısa sürede gündem oldu.

SIRLARLA ÖRÜLÜ BİR AŞK HİKÂYESİ
Deniz Can Çelik’in yönetmenliğini üstlendiği, Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizide; Serhat (Murat Yıldırım) hayatını alt üst edecek bir gerçekle yüzleşirken, yolları Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor. Sırlar, ihanetler ve aşk dolu bir hikâye izleyiciyi bekliyor.
YILDIZ KADRO
Murat Yıldırım, Cemre Baysel, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Beren Gençalp, Mina Akdin, Yade Arayıcı gibi isimlerin yer aldığı hem hikâyesi hem de dikkat çekici kadrosuyla öne çıkan Güller ve Günahlar yakında Kanal D izleyicisiyle buluşacak.
