Güller ve Günahlar'da hesaplaşma kapıda! Baba-kız kavuşacak mı?

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“BİR DAKİKA DAHA AYRI KALAMAM”

Kader’in babası olduğunu öğrenen Serhat’a hayat veren Murat Yıldırım, son bölümdeki performansıyla izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu. Yeni bölümde Serhat, Kader’i birlikte yaşamaya ikna etmeye çalışıyor. Kader’in karşı çıkması üzerine “Ben buna izin veremem Zeynep. Bir dakika daha ayrı kalamam” diyerek Kader’i kucağına alıp götürüyor.

HESAP VAKTİ GELİYOR!

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide Serhat, yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Berrak’ı hapisten çıkarmak istiyor. Zeynep’in, “Serhat Berrak’ı hapisten çıkarmak istiyormuş. Cezasını kendisi kessin istiyor” sözleri, büyük hesaplaşmanın habercisi oluyor.

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ZEYNEP’İ KİM KAÇIRIYOR?

Zeynep’in gündüz vakti kaçırılması, olayları bambaşka bir noktaya taşıyor. Serhat bir yandan kızı Kader’le yeni bir hayat kurmaya çalışırken diğer yandan kendisini büyük bir belanın içinde buluyor. Peki, Serhat Zeynep’i kurtarabilecek mi? Berrak’la yüzleşmesi nelere yol açacak? Tüm bu sorular yeni bölümde yanıt bulacak.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.