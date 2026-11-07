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Güller ve Günahlar'da hesaplaşma kapıda! Baba-kız kavuşacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Serhat Ve Kader#Zeynep'in Kaçırılması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 14:06

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam yine nefes kesecek bir bölümle ekrana gelecek. Dizide Serhat’ın kızına kavuşma mücadelesi, Berrak’a büyük öfkesi ve Zeynep’in başına gelenler, tansiyonu yükseltecek.

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“BİR DAKİKA DAHA AYRI KALAMAM”

Kader’in babası olduğunu öğrenen Serhat’a hayat veren Murat Yıldırım, son bölümdeki performansıyla izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu. Yeni bölümde Serhat, Kader’i birlikte yaşamaya ikna etmeye çalışıyor. Kader’in karşı çıkması üzerine “Ben buna izin veremem Zeynep. Bir dakika daha ayrı kalamam” diyerek Kader’i kucağına alıp götürüyor.

Güller ve Günahlarda hesaplaşma kapıda Baba-kız kavuşacak mı

HESAP VAKTİ GELİYOR!

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide Serhat, yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Berrak’ı hapisten çıkarmak istiyor. Zeynep’in, “Serhat Berrak’ı hapisten çıkarmak istiyormuş. Cezasını kendisi kessin istiyor” sözleri, büyük hesaplaşmanın habercisi oluyor.

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Güller ve Günahlarda hesaplaşma kapıda Baba-kız kavuşacak mı

ZEYNEP’İ KİM KAÇIRIYOR?

Zeynep’in gündüz vakti kaçırılması, olayları bambaşka bir noktaya taşıyor. Serhat bir yandan kızı Kader’le yeni bir hayat kurmaya çalışırken diğer yandan kendisini büyük bir belanın içinde buluyor. Peki, Serhat Zeynep’i kurtarabilecek mi? Berrak’la yüzleşmesi nelere yol açacak? Tüm bu sorular yeni bölümde yanıt bulacak.

Güller ve Günahlarda hesaplaşma kapıda Baba-kız kavuşacak mı

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Güller Ve Günahlar#Serhat Ve Kader#Zeynep'in Kaçırılması

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