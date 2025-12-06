×
Güller ve Günahlar'da gerilim tırmanıyor... Acı yüzleşme

#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 14:00

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde tansiyon yine yükseliyor. Büyük sırrının ortaya çıkmasının ardından köşeye sıkışan Berrak, hem ailesiyle hem de vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

“SENİ İSTEMİYORUM” SÖZÜ KADER’İ YIKIYOR

Dizinin yeni bölüm tanıtımında annesi tarafından istenmediğini duyan küçük Kader, bölümün en duygusal anlarına imza atıyor. Berrak’ın sert çıkışından sonra Zeynep’in korumasına sığınan Kader, gözyaşları içinde “Keşke sen benim annem olsaydın!” diyerek seyircinin yüreğini burkuyor

Güller ve Günahlarda gerilim tırmanıyor... Acı yüzleşme

HAYAL VE İLKİM ŞOKTA!

Gerçeği öğrenen Hayal ve İlkim, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Kader’in kardeşleri olduğunu kabullenmekte zorlanan iki genç kızın tepkisi, aile içi gerilimi daha da artırıyor. Serhat ise hem kızlarını hem de Kader’i koruyabilmenin yollarını ararken, duygusal bir çıkmaza sürükleniyor.

Güller ve Günahlarda gerilim tırmanıyor... Acı yüzleşme

SEVİM ÇOK ÖFKELİ

Sevim, hem Zeynep’in hem de Kader’in evden gitmesini isterken Serhat bu duruma karşı çıkıyor. Zeynep’ten kalmasını rica eden Serhat, aileyi bir arada tutmak için güçlü bir mücadele veriyor.

Güller ve Günahlarda gerilim tırmanıyor... Acı yüzleşme

KADER’İN SIĞINAĞI ZEYNEP

Yaşadığı acının ortasında kendini yalnız hisseden Kader, teselliyi yine Zeynep’te buluyor. Zeynep’in şefkati, bölümün en dokunaklı sahnelerine sahne olacak.

Güller ve Günahlarda gerilim tırmanıyor... Acı yüzleşme

HEYECAN DORUKTA

Güller ve Günahlar, bu akşamki bölümüyle ekran başındaki izleyicilere hem duygu dolu hem gerilim yüklü anlar yaşatacak. Ailenin dağılma tehlikesi ve sırların gölgesindeki büyük yüzleşmeler, yeni bölümün en çok konuşulacak anları arasında yer alacak.

Güller ve Günahlarda gerilim tırmanıyor... Acı yüzleşme

Güller ve Günahlar bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

