Güller ve Günahlar'da 2. sezon bomba gibi

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KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAKKARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK



“Güller ve Günahlar”ın Serhat’ı Murat Yıldırım, Kader’in babasının ortaya çıkmasının hikâyedeki dengeleri değiştirdiğini belirterek, “Kader’in babasının ortaya çıkması hepimizi şaşırtmıştı. Ama bence çok da iyi oldu. Hikâyeler yeniden örülüyor. Kader, Berrak ve diğer tüm karakterler için kartlar yeniden dağıtılacak” dedi.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel dizinin yurtdışındaki başarısına da değindi: “Dünyanın dört bir yanından mesajlar alıyoruz. Her detayı biliyorlar. Bu çok gurur verici.”

İLK BÖLÜM ŞAHANE



Dizinin Zeynep’i Cemre Baysel de “Bomba gibi bir sezon geliyor. İlk bölümümüz şahane. Serhat ve Zeynep’i yeni sezonda sınavlarla dolu bir yolculuk bekliyor. Aşmaları gereken pek çok şey var. Ama sevgi olduğu sürece üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.