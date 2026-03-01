Güller ve Günahlar'a tutuklu kaldık!

Haberin Devamı

ZEYNEP, İZLEYENLERİ AĞLATTI

Zeynep'in, eve geç gelmelerinden şüphelenip hesap sorduğu Serhat'la arasında geçen diyalog geceye damga vurdu. Serhat'ın "Sen bu evliliği fazla ciddiye aldın" sözleri Zeynep'i yıktı. Gururu kırılan Zeynep'in gözyaşları izleyicileri de ağlattı. Nilüfer'in "İnkar Etme" isimli şarkısının eşlik ettiği sahne sosyal medyada izlenme ve yorum rekoru kırdı.

Serhat'a sitem eden izleyiciler, Zeynep'in gönlünü alması için onu mesaj yağmuruna tuttu.

ÜÇ KATEGORİDE DE BİRİNCİ

Cihan'ın Ebru'yu estetiğe zorlaması da sanal medyada geniş yankı buldu. Psikolojik şiddet konusuna dikkat çekip farkındalık yaratan Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde geceyi birinci tamamladı. Tüm Kişiler'de 8,32 izlenme oranı ve 21,81 izlenme payı elde etti. AB grubunda 5,03 izlenme oranı ve 15,19 izlenme payı alan dizinin 20+ABC1 izlenme oranı 7,07 izlenme payı ise 18,52 olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

NGM imzalı "Güller ve Günahlar", yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.